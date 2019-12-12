Büyükşehir, "Re360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması"na damga vurdu

12.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:38

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeler, İstanbul'da düzenlenen "RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması"na damga vurdu. Büyükşehir, en iyi sosyo-kültürel yapı, en iyi turizm hizmet yapıları ve en iyi kültürel mirası koruma ve yaşatma kategorisinde aldığı 3 ayrı ödülle başarısını tescilledi. Ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin topladı.



Gazi şehir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Hülya Yıldız ve yetkililerden oluşan heyetle adeta İstanbul'u fethetti. Hayata geçirdiği projelerle gayrimenkul zirvesinde dikkatleri üzerine toplayan büyükşehir, diğer illere örnek oldu.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği, MIPIM'ın stratejik ortaklığında 3. Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nda sektörün meseleleri ele alındı, kritik gelişmeler yorumlandı. RE360 gayrimenkul sektörüne yön veren kamu ve özel sektör ayırmaksızın tüm paydaşlara sektörün üst düzey yöneticileriyle birebir tanışma fırsatı sunan farklı deneyim ve trendler, 360 derece bakış açısıyla masaya yatırıldı. Gastronomi dalında UNESCO Geliştirici Şehirler listesinde yer alan Gaziantep, derin kültür ve birikimiyle katıldığı Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nda, adından söz ettirmeyi başardı.



Türkiye'nin mimarlık alanında en önemli jürileri tarafından "RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması" kapsamında organize edilen Sign of the City ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi imzasını attı.



En iyi sosyo-kültürel yapı Gaziantep Sanat Merkezi



Büyükşehir Belediyesince sanat merkezi olarak tasarlanan 11 bin metrekareye kurulu yapı, Cumhuriyet döneminin en iyi mimari eserlerinden biri olarak tarihe geçti. Büyükşehir, yıllardır hukuk işlerinin karara bağlandığı Eski Adliye binasını restore ederek, binaya yeniden fonksiyon kazandırdı. Kentin sosyokültürel yaşamına katkı sağlayacak çeşitli alanlarda hizmet branşlarını kapsayan kültür merkezi projesiyle dönüştürülen kent merkezindeki yapı en iyi sosyo-kültürel yapı kategorisinde ödüllendirildi.



En iyi turizm hizmet yapısı: Hışva Han



Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği 2 bin 664 metrekare alana yayılan Hışva Han Projesi, Restoran ve Otel 1025 En İyi Turizm Hizmet Yapıları kapsamında ödül aldı. Hışva Han olarak bilinen Lala Mustafa Paşa Hanı, Gaziantep Kalesi'nin eteklerinde Handan Bey Çarşısı'nda inşa edildi, külliyenin merkez yapısı olarak dikkati çekti.



En iyisi Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu, 1020 En İyi kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma kategorisinde ödüllendirildi. Özgün mimari yapı elemanları restorasyonu yapılan geleneksel Antep Evi ve cephe özelliklerini taşıyan yeni binalar yapıldı. Bu kapsamda Mesleki eğitim sisteminin küresel bir yapıya kavuşturularak dünya standartlarına çıkartılması ve istihdama yönelik olması sağlandı. Eğitim-istihdam dengesinin sağlanmasında meslek kursları önemli bir rol oynadı. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan meslek edindirme kursları için değerlendirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA