Büyükşehir Kültür Yayınlarından heybetli bir eser: Erciyes Dağı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şehir Kültür Sanat ve Düşünen Şehir adlı dergilerin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Fotoğraf Sanatçısı ve Yazar Dursun Çiçek'in bütün ihtişamı, heybeti ve güzelliği ile fotoğrafladığı Erciyes Dağı kitaplaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şehir Kültür Sanat ve Düşünen Şehir adlı dergilerin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Fotoğraf Sanatçısı ve Yazar Dursun Çiçek'in bütün ihtişamı, heybeti ve güzelliği ile fotoğrafladığı Erciyes Dağı kitaplaştırıldı.

Türkiye'nin en güzel ve görkemli dağlarından biri olan, bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ve insana ilahi duygular sunan azametiyle Kayseri'nin simgesi olan Erciyes Dağı, fotoğraf sanatçılarının da ilham kaynağı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şehir Kültür Sanat ve Düşünen Şehir dergilerinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini de üstlenen Fotoğraf Sanatçısı ve Yazar Dursun Çiçek'in şehrin dört bir tarafından çektiği 260 fotoğraf karesi "Erciyes Dağı" ismiyle kitaplaştırıldı.

Çektiği fotoğrafları "Gönül Dağından Erciyes'e, Erciyes'ten de gönüllere akan, insanda insanlaşan tecelli ve tezahür" olarak nitelendiren Çiçek, kitabın girişinde Erciyes Dağı ile ilgili verdiği sanat ve kültür alanındaki belirleyici etkisi, dini anlamdaki simgesel boyutu, ontolojik anlamı, siyasi ve iktisadi hayata yansıması gibi bilgiler ile de dikkat çekiyor.

Erciyes Dağı kitabının proje koordinatörü de olan Çiçek, kitapla ilgili yaptığı açıklamada, "Dağı olan şehirleri dağı anlamadan idrak edemezsiniz. Bu anlamda Kayseri'yi anlamak biraz da Erciyes'i anlamaktan geçiyor. Bir dağın bir şehir üzerindeki etkisi ve belirleyiciliği şehrin görünümü, kültürü, sanatı ve hatta toplumsal karakteri ile de yakından ilgilidir. Çünkü Erciyes sadece bir dağdan ibaret değildir; o bir ruhun mücessem halidir. Dolayısıyla kitapta 260 fotoğraf ile seyredeceğiniz ve okuyacağınız fotoğraflar, gönül dağından Erciyes'e, Erciyes'ten de gönüllere akan, insanda insanlaşan tecelli ve tezahürlerdir. İnsanın sırrı ile dağın sırrının kesiştiği anlar ve emanetin bugünkü muhatabı ile ilk muhatabının birbirinde mücessem hale gelişidir. Bu eserde Erciyes Dağı'nın ihtişamı, heybeti ve güzelliği resimlerle anlatılmıştır" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından bir kültür hizmeti olarak basılan Erciyes Dağı kitabının yayın koordinatörlüğünü Salih Özgöncü yaparken, yayın yürütme kurulunda Erkan Küp, Maide Güzeloğlu ve Mustafa Erdoğdu yer alıyor. Kitabın kapak ve tasarımı ise Ali Saraçoğlu'na ait. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı