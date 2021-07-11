Büyükşehir'in Tarıma Destekleri Çiçek Açıyor, Üreticinin Yüzü Gülüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen projeler ile tarıma ve hayvancılığa sunulan destekler yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen projeler ile tarıma ve hayvancılığa sunulan destekler yüzleri güldürmeye devam ediyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde Nisan ayında Mut ve Bozyazı ilçelerinde yapılan saha araştırmaları sonucunda 62 üreticiye toplam 124 bin kantaron fidesi dağıtılmıştı. Kıraç topraklarda yetişebilen kantaron fideleri çiçek açmaya, toprağı renklendirmeye başladı.

Büyükşehir sevgi ekiyor, toprak karşılığını veriyor

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üreticiye sunacağı katkıları göz önünde bulundurarak, Mut ve Bozyazı ilçelerinde kantaron fidelerinin yetiştirilebileceğini tespit eden Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalar sonucunda Nisan ayında Bozyazı ve Mut ilçelerinde 62 üreticinin her birine 2'şer bin olmak üzere toplam 124 bin kantaron fidesi dağıtmıştı. Kıraç toprakların tarıma kazandırılmasını öngören projede ilk çiçekler açtı. Mut ilçesi Dağpazarı Mahallesi üreticilerinin eskiden atıl vaziyette olan toprakları sarı çiçeklerle renklenmeye başladı. Proje sayesinde hem parçalı olarak kullanılan 62 arazi tarıma kazandırılıyor hem de üreticilere yeni bir iş kapısı aralanıyor.

"Her geçen gün yetişen bu çiçeklerimiz bize umut oluyor"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nde Ziraat Teknikeri olarak görev yapan Fatma Karataş, tıbbi aromatik bitkiler hakkında bilgi verdi. Tıbbi aromatik bitkiler arasında bulunan sarı kantaronun hastalıklara iyi geldiğini ve ilaç sektöründe kullanıldığını belirten Karataş, kırsal alanlarda parçalı arazilerin tarıma kazandırılması ve kadın üreticilere destek sağlanması amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini kaydetti. Fideleri dağıttıktan sonra üreticilere yetiştirme koşulları ile ilgili bilgiler verdiklerini söyleyen Karataş, "Daha sonra da kuracağımız e-ticaret pazarlama yollarında onlara destek sunmaya çalışıyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen projelerimizle bizler de daha farklı projelerle üreticilerimize destek olmaya çalışmak için çaba sarf ediyoruz. Her geçen gün yetişen bu çiçeklerimiz bize umut oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Dağlarımız sapsarı olacak. Cebimiz para görecek"

Çiçeklenen kantaronlarla eşi Özgür Solak ve kızı Elif ile birlikte ilgilenen Rukiye Solak, 1 dönümlük araziye ektikleri kantaronların çiçek açmasıyla yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "Büyükşehir'e çok teşekkür ederiz. Getirdiler, kıraç topraklarımızı renklendirdiler, sarı çiçeklerimiz oldu. Bizlere yardımları dokunduğu için onlara çok teşekkür ederiz" dedi. Solak, yeni bir ürünü toprakla buluşturmuş olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Seneye daha güzel olacak. Çiçeklerini toplayacağız. Satacağız inşallah çiçeklerimizi. Dağlarımız sapsarı olacak. Cebimiz para görecek" diye konuştu.

"Tarlamız değerlendi. İnşallah güzel kazanç sağlarız"

Rukiye Solak'ın eşi Özgür Solak ise sarı kantarondan yağ da elde etmek istediklerini söyleyerek, "Çiçeğini toplayacağız, Allah izin verirse bunlardan kantaron yağı yapacağız. Pazarlayabilirsek; şifa, iyi geliyor romatizmaya. Bir dahaki sezona daha iyi olmasını bekliyoruz. İnşallah satarız para kazanırız. Teşekkür ederiz Vahap Seçer abimize. Tarlamız değerlendi. İnşallah güzel kazanç sağlarız" dedi.

"Beklentimiz gelecek yıl"

Kantaron fidesi desteğinden yararlanarak 3 dönümlük araziye ekimini yapan Dağpazarı Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, şunları söyledi:

"Bu fideleri bize hibe eden başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, emeği geçen tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yaklaşık 10 bin kök civarında fideyi ektim. Ektikten sonra yaklaşık 10-15 gün arayla 4 sefer suyunu vermiş bulunuyoruz. Arazimiz kıraç olduğu için biraz zor. Hava şartları da kurak gittiği için biraz sıkıntı yaşadık. Bizim beklentimiz gelecek yıl. Bu yıl kurutmamak şartıyla ayakta tutabilmeyi amaçlıyoruz. İnşallah, ileriki yıllarda bol kazançlar bekleriz. "

Yayın Tarihi: 11. 7. 2021 09: 07: 30

Kaynak: Habermetre