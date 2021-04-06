Büyükşehir'in kırsal kalkınma hamlesi ile başkentli çiftçilerin yüzü gülüyor

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Büyükşehir'in kırsal kalkınma hamlesi ile başkentli çiftçilerin yüzü gülüyor Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma destekleriyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Büyükşehir'in kırsal kalkınma hamlesi ile başkentli çiftçilerin yüzü gülüyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma destekleriyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 25 ilçede toplam bin 319 çiftçiye mısır, bin 615 çiftçiye ise yonca tohumu dağıtıldığını belirterek, "Toprağı işleyen ve üreten çiftçilerimizi destekliyor, üretimleri kazanca dönüşüp yüz güldürsün diye çalışıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Benim en büyük projem Ankaralı üreticiyi zengin etmek" sözleriyle çiftçilere ekonomik yönden katkı sağlamak ve yerli üretimi artırmak amacıyla başlattığı kırsal kalkınma destekleri hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25 ilçede toplam bin 319 çiftçiye 96 bin kilogram mısır, bin 615 çiftçiye de 150 bin kilogram yonca tohumu dağıttığını sosyal medya hesapları üzerinden açıklayan Yavaş, "Toprağı işleyen ve üreten çiftçilerimizi destekliyor, üretimleri kazanca dönüşüp yüz güldürsün diye çalışıyoruz. Çiftçilerimizin bereketi, Ankara'mızın mutluluğu olacak" dedi.

Tohum desteğine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesinin mısır ve yonca tohumu desteğine yoğun ilgi gösteren Polatlılı çiftçiler, kırsal kalkınma destek programları hakkında memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Yıldırım Beyazıt Yargıç: "İki senedir bu desteklerden yararlanıyorum. Allah razı olsun başkanımızdan. Onun sayesinde ücretsiz tohum desteğinden faydalanabiliyoruz."

-Duran Yılmaz: "Allah Mansur Yavaş'ı başımızdan eksik etmesin. Yonca olsun, nohut ve mısır tohumu olsun bizden desteklerini hiç esirgemiyor."

-Hasan Arıkan: "Tohum desteği şu ana kadar çok iyi gidiyor. Bize verilen desteklerden dolayı çok teşekkür ederim."

- Şener Şen: "İki yıldır başkanımız çiftçinin halinden anlıyor. Polatlı çiftçisine ve tüm köylülere verdiği tüm desteklerden faydalanıyoruz."

-İbrahim Başpınar: "Güzel bir hizmet. Köylü adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin devamını da bekliyoruz."

- İdris Özdoğan: "Yararlandığımız bu destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Mısır ve yonca tohumu desteği aldım. Hizmetten dolayı çok memnunum."

Hedef: tarımı üretimini artırmak

Bir yandan çiftçilerin gelir seviyesini artırmayı ve iklim kaynaklı tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi bu desteklerle bir yandan da tarımı canlandırmayı hedefliyor.

Haymana ve Gölbaşı ilçesinde de yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı tohum desteğinden yararlanan çiftçiler, özellikle pandemi sürecinde ekonomik yönden rahatladıklarına dikkat çektiler:

-Zafer Özyiğit: "Başkandan Allah razı olsun, sağ olsun. Tüm çiftçilerin yüzünü güldürdü. Bütün köylüler tohum desteğinden yararlanıyorlar ve çok memnunlar. Ben de tohum desteği sayesinde kar ediyorum."

-Hasan Güleç: "Hizmetten çok memnun kaldık. Geçen sene de bu destekten yararlandım. Kendi tarlama önceki yıllarda tohum masrafı yapmıştım ama bu sene Mansur başkanımız bize destek oldu."

-Suat Devran (Haymana Ziraat Odası Başkanı): "Çiftçilerimiz ilk kez Büyükşehir'den böyle bir hizmet alıyor. Hububat ve yem bitkisi konusunda tüm desteklerden yararlanıyoruz. Haymana'da küçükbaş hayvancılıkta birinci sıradayız. Bu nedenle özellikle yem bitkisi tohumu konusunda çok katkı sağlandı. Çok ihtiyacımız vardı bu desteğe."

-Atakan Çetin: "Yüzde 90 hibe ile çiftçilere destek oluyor çok mutluyuz. Geçen sene yine destekten yararlandım ve çok verim aldım, çok da kar ettim."

-Murat Karabiber: "Büyükşehir'in tüm hibeli tohum desteklerinden yararlanıyorum. Mansur Yavaş gelmeden önce biz hiçbir yardım görmedik."

-Zeynep Özgüldür: "Yüzde 90 hibe ile alıyoruz, çiftçiyi kalkındıran büyük bir destek bu."

Başkentli çiftçilerin yüzü gülüyor

Yonca ve mısır tohumu desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Akyurtlu çiftçiler de düşüncelerini şöyle ifade ettiler:

-Tekin Erdoğan (Büğdüz Mahalle Muhtarı): "Gerek mısır gerek yonca olsun alıyoruz. Geçtiğimiz aylarda da nohut dağıtıldı. Mansur başkandan Allah razı olsun. Tüm çiftçiler olarak bu desteklerden memnunuz."

-Mustafa Çakmak: "Mısır tohum fiyatları bayağı yükselmişti. Büyükşehir, çiftçiye çok destek oluyor. Ben nohut, yonca ve mısır aldım."

-Ertuğrul Alparslan: "Bu desteklerin devamını bekliyoruz. Bize yüzde 90 maddi olarak faydası var. "

Kalecik'te tohum desteğine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerel üreticileri kalkındırmak için hayata geçirdiği tohum desteği projesi Kalecik'te de yoğun ilgi gördü.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dağıtılan mısır ve yonca tohumlarını teslim alan çiftçiler, kırsal kalkınma destek programlarının devam etmesini istediler:

-Muhammet Çekirdek: "Tohum desteğine ihtiyacımız vardı. Fahiş fiyatlardan dolayı tohum almakta zorlanıyorduk. Bu bize büyük destek oldu."

-Atalay Kocaoğlu: "Mansur başkanımıza çiftçilerimize verdiği bu desteklerden dolayı Kalecik halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

-Doğan Ünal: "Maddi sıkıntılarından dolayı çiftçi zaten böyle bir destek bekliyordu. Dışarıdan tohum alma şansımız yoktu."

-Abdullah Tamkoç: "Biz daha önce böyle bir hizmet göremedik, teşekkür ederiz."

Çubuklu çiftçiler de yonca ve mısır tohumu desteğinden yararlandı

Başkent'te dağıtım noktalarından biri de Çubuk ilçesi oldu. Çubuklu çiftçiler de araçlarıyla almaya geldikleri yonca ve mısır tohumu desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurguladılar:

-Hidayet Akkaya: "Göreve geldiği günden bu yana bizlerden desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim."

-Cemil Aktepe: "Çiftçilere yönelik yapmış olduğunuz mısır ve yonca tohumu desteği hizmetinden çok memnunum."

-Talha Develi: "Çubuklu çiftçiler olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim."

-Orhan Bartan: "Ankara Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim"

-Mazhar Erdoğmuş: "Şimdiye kadar hiçbir belediye başkanı çiftçilere böyle bir hizmet vermedi. Biz kimselerden destek almadık."

Elmadağ'da da yonca desteğine yoğun ilgi

Ankara'da kırsal kalkınma hamlesi kapsamında yerli üreticiye desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesinin Elmadağ ilçesinde gerçekleştirdiği yonca ve mısır tohumu dağıtımına da yerli üreticiler yoğun ilgi gösterirken, tarlalarına yonca ekmek isteyen 44 çiftçiye 4 bin150 kilogram yonca desteği sağlandı. Elmadağlı çiftçilerden Kemal Mercan, "Elmadağ Deliler Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşıyorum. Ekime hazırlığımızı yaptık, tohumlarımız da zamanında geliyor. Şu an direkt tohumları alıp, ekeceğiz" derken, Kemal Ördek adlı bir başka çiftçi de, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bu desteği için çok teşekkür ederiz, daha önce böyle bir hizmet görmemiştik" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN