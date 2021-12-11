Büyükşehir'in "Kent Turu" Projesiyle Öğrenciler Sanatla Buluştu

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nin "Kent Turu" projesinin üçüncü gezisi gerçekleştirildi. Geziye Silifke ilçesi Kırobası Ortaokulu'ndan öğrenciler katıldı. Aralarında daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencilerin de yer aldığı gezi kapsamında sinemada film izleyen çocuklar, ardından Mersin Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler hem sinemaya gitti hem müze gezdi Büyükşehir'in "Kırsal Mahalle Okulundan Merkeze Öğrenci Getirme Projesi" kapsamında hazırlanan gezi programlarıyla kırsal mahallerde veya ilçelerde eğitim gören sosyoekonomik düzeyi düşük öğrencilerin kente dair tarihi ve kültürel değerleri görmeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik hizmetleri hakkında bilgi edinmeleri ve MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'ni görmeleri amaçlanıyor. Silifke'nin Kırobası Ortaokulu'ndan kente getirilen öğrenciler, ilk olarak MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti. Palm City Alışveriş Merkezi'ndeki sinemada film izleyen çocuklar, Tarsusi Kafe'de yemek yedi. Öğrenciler son olarak Mersin Arkeoloji Müzesi'ni de gezdi.

"Etkinliklerimiz belirli periyotlarda devam edecek"

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ceyda Dinçer, "Kent Turu" projesini yaklaşık 3 ay önce başlattıklarını ifade ederek, "Projemiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetimize ulaşamayan öğrencileri merkezimize getirerek, tarihi ve kültürel değerlerimizi görmeleri, eğitim alanında verdiğimiz hizmetler konusunda bilgi edinmeleri ve MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'ni tanımaları amacıyla oluşturuldu. Bu etkinliğimizde diğerlerinden farklı olarak öğrencilerimizi sadece akademik hayatlarında değil, kültür ve sanat alanlarında da desteklediğimizi göstermek amacıyla sinema ile buluşturduk. Bu etkinliklerimiz belirli periyotlarda devam edecek" dedi.

"Öğrencilerimizin bu gibi etkinliklerden kazanım elde ettiğini düşünüyorum" Silifke Kırobası Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Kürşat Eser, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Sinemaya gittik, müzemizi gezdik. Öğrencilerimizin hem bulundukları köy ortamından hem de okul ortamından bir gün boyunca uzaklaşması bizim için çok iyi oldu. Onların hayatlarının ilerisinde unutamayacakları bir deneyim olduğunu, bu gibi etkinliklerden kazanım elde ettiklerini düşünüyorum. Bu gibi etkinliklerin sürmesini diliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum, devamını diliyorum" diye konuştu.

Öğrenciler Kent Turu'ndan memnun ayrıldı

Aşkın Demirtaş, etkinliklerden çok keyif aldığını söyleyerek, "Sinemaya ilk defa geliyorum. Çok beğendim sinemayı, güzeldi. Bu tür etkinliklerin olmasını istiyorum. Etkinlikler güzel" ifadelerini kullandı.

Cahide Melek Mutlu ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bugün eski tarihimizi gördük. Güzeller. Hepsine baktım, fotoğraflarını çektim. Buraya gelirken çok heyecanlıydım. Çok güzeller. Eski tarihimizi gördüm. Sonra hocalara sordum, anlattılar" diye konuştu.

Ali Avcı ise "Sinemaya geldik, film izledik. Çok güzeldi. Daha sonra Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Orada tarihimizi öğrendik. Benim için çok iyi bir deneyimdi. Tarihimizi daha iyi öğrendik. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Yayın Tarihi: 11. 12. 2021 09: 22: 29

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