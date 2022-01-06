Büyükşehir ile toprak suyla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ tarafından Yenişehir'e yapılan içme suyu şebeke hatları sayesinde 10 köyde susuzluk sona erdi. Yapılan göletler sayesinde çiftçiler sulu tarım yapmaya başladı.

BUSKİ tarafından Yenişehir'de 71 mahallede yapılan yatırımlar ile ilçe sakinleri sağlıklı içme suyu ve alt yapıya kavuştu. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ tarafından Terziler köyüne yapılan gölet sayesinde 8 bin dönüm toprak suyla kavuştu. O bölgede ürünün deseni değişerek sebze ve meyve üretimine geçildi. Bunun dışında suyu olmayanlar köyler sağlıklı içme suyuna kavuştu. Alta yapı kanalizasyon içme suyu gibi birçok hizmet ilçemize kazandırıldı. Bursa Büyükşehir belediye başkanımız Alinur Aktaş ve BUSKİ yönetimine çitçimiz ve halkımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dereköy Muhtarı Levent Nari, "Eskiden suyun azlığından tankerler ile köyümüze su taşınıyordu. Yapılan yatırımlar ile bölgemizde bulunan birçok köyde su sorunu ortadan kalkarak bizler sağlıklı suya kavuştuk. Bu hizmetlerin yapımında bizlerin her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir belediye başkanımız Alinur Aktaş ve BUSKİ yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

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