Büyükşehir'den ticari hayatı canladıracak önemli protokol
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Büyükşehir'den ticari hayatı canladıracak önemli protokol

Büyükşehir'den ticari hayatı canladıracak önemli protokol
30.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:10

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi değişen Dünya şartları ve yeni pazarlama yöntemlerini şehir esnafının yakalayabilmesi için Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Trendyol.com Şirketi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi değişen Dünya şartları ve yeni pazarlama yöntemlerini şehir esnafının yakalayabilmesi için Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Trendyol.com Şirketi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokolle beraber kentteki esnaf ve tüccar e-ticaret üzerine eğitimler alarak ürününü internet ortamında pazarlama imkanı bulacak.

Ticaret alanındaki stratejik değişimler, tüketim eğilimleri ve teknolojik gelişmelerle beraber yükselişe geçen e-ticaret, yeni tip Korona virüs (COVID-19) ile beraber önem kazandı. Bu kapsamda Korona Salgını'yla işlerinde durgunluk ve kayıplar yaşayan şehir esnafı için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, e-ticaret alanında söz sahibi kurumlardan biri olan Trendyol.com ile Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası katılımıyla yeni bir projeye öncülük etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar'ın telekonferans yöntemi katılımıyla "Gaziantepli Esnaf ve Tüccarın E-Ticarete Başlatılması İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Trendyol'da "Gaziantep butiği" kuruluyor

Türkiye'de "Akıllı Şehirler" alanında atılan en önemli adımlardan biri olan projeyle birlikte Gazi şehir esnafı protokole taraf kurumların ortak oluşturacağı programlarla e-ticaret dünyasıyla tanışacak, konu hakkında eğitimler düzenlenecek. Ayrıca eğitimler sonrasında şehir esnaf ve tüccarları ürünlerinin Trendyol'un internet sitesi üzerinden satışını yapma imkanı bulacak. Site sayesinde dijital tanıtım imkanı sağlanacak. Trendyol Sitesi'nde Gazi şehrin ürünlerinin diğer ürünlerden farklılaşması için "Gaziantep Butiği" adlı yeni bir bölüm kurulacak.

Şehirde yeniliğe açık bir vizyon var

Protokolde konuşan Fatma Şahin, "Gaziantep Modeli"'nin sonucu yeni bir projeye imza attıklarını belirterek, " Çok hızlı ve doğru bir karar alan şehiriz. Bizim en büyük zenginliğimiz yetişmiş insan gücümüz beşeri sermayemiz. Akıllı şehir çok önemlidir. Biz bu şehirlerin çalışmasını başlattık. 'Nasıl akıllı olacak' dendiğinde ise cevap olarak üretimini yüksek teknolojiye geçtiğimiz zaman ve bu dünyadaki pazarlama sistemiyle teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve sanal ortamı ne kadar kuvvetli kullanabilir ve hızlı bir şekilde Dünya'ya pazarlayabilirsen bu senin akıllı şehir olma noktasında önemli bir merkez olmanı sağlar. Şehirde yeniliğe açık bir vizyon var. Bugün Gazi şehir, ürettiği maskeleri Amerika'ya kadar gönderebiliyorsa üretim ve ulaşımının merkezi demektir. Ayrıca gıdanın ve hijyenin de üretimi ve kalitesiyle bir merkezi oldu. Bu üretim merkezini günümüz şartlarında dijital ortamdaki elektronik pazarlama modeline entegre etmemiz gerekiyor. Arz ve talebi dengeleme ve hızlandırmamız lazım" şeklinde konuştu.

Gaziantep'te hiçbir zaman adaptasyon sorunu yaşanmaz

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise, e-ticaretin değerinin arttığı vurgulayarak, "Gaziantep'te hiçbir zaman adaptasyon sorunu yaşanmaz. Biz öyle pratik bir zekayla çalışıyoruz ki şu anda Korona'dan dolayı Dünya'da üretim sekteye uğrasa da bizde devam ediyor. Başkanımız Fatma Şahin'in öncülüğü ve himayeleriyle bu başladığımız süreç Türkiye çapında örnek olacaktır. Gaziantep hep ilkleriyle örnek oldu. Bu protokolle durgunluk yaşayan ekonomik ve sosyal hayat canlanmaya başlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Protokol Gaziantep'in ticari hayatını renklendirecek

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kent sanayisinin artık nihai ürün üreten bir konuma geldiğini hatırlatarak, "Penye ve triko sektörü ile farklı ürünlerde ciddi bir şekilde tüketiciye ulaştırılması noktasında sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Bu kapsamda protokol, Gaziantep'in ticari hayatını renklendirecek" dedi.

Yapılan çalışmayla avantajlı bir paket oluşturduk

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar şirketinin salgın nedeniyle bir destek paketi açıkladığını ve çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, "Trendyol'un amaçlarından biriside Anadolu'da ki küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ), e-ticaretle tanışması. E-ticaret bu dönemde ihtiyaç sahipleri yani tüketicilere ürünlerin ulaştırılması için çok doğru bir kanal. Ekonomimizde şu olağanüstü günlerde işleyen az sayılı kanallardan bir tanesi. Gaziantep'te çok önemli ürünlerimiz var. Bakır işlemelerden yemenilere ve baklavaya kadar birçok ürün yelpazesi var. Bu dönemde Gaziantepli üreticinin ürününü Trendyol'la tüm Türkiye'ye ulaştırması için çok avantajlı bir pakette oluşturduk hep birlikte" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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