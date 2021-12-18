DENİZLİ (İHA) - Vuslatın 748. yılında Hz. Mevlana anıldı

DENİZLİ - Denizli'de Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk'a vuslatı Şeb-i Arus'un 748. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Geceye katılanlara teşekkür eden Başkan Zolan, "Değerlerimize, geçmişteki büyüklerimize, bugünlere ışık tutanlara her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk'a vuslatının 748. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Program Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ve AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Işık ve görsel sunumlarla unutulmaz anların yaşandığı gecede, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu, Yunus Emre Yılı olması dolayısıyla Yunus Emre'ye ait ilahiler söyledi. Ali Sürücüoğlu ile Ahmet Sarıkaya'nın ilahi ve kasideler okuduğu gecede güftesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin kendine ait olan eseri "Acemaşiran Ayin-i Şerifi" gerçekleştirildi. Sema ekibi ise Ayin-i Şerif' icra etti.

"Vuslat demek, buluşmak demektir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, anma programına katılan herkese teşekkür ederek, "Tabi ki değerlerimize, geçmişteki büyüklerimize, bugünlere ışık tutanlara her zaman sahip çıkacağız. Onları anacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. Bugünün vuslat gecesi olduğunu anlatan Başkan Zolan, "Vuslat demek, buluşmak demektir. Hz. Mevlana ölümü, 'düğün gecesi, Yaradan ile buluşma' olarak tanımlamış. İşte ölüme öyle bakabilmek, var olanda hiç olabilmek, çok çok önemli. İnşallah Allah'ım bizleri hep birlikte o ruha, o güzelliğe, o anlayışa kavuştursun" ifadelerini kullanarak tüm sanatçılara teşekkür etti.

"Gönüller de imar edildi"

Vali Atik ise, "Anadolu coğrafyası fethedildi, imar edildi ama gönülleri de imar edilmesi lazımdı. İşte gönüllerimizi imar eden bir büyüğümüzü burada anmak için bir arada toplandık. O'nun vuslata erişimini, düğün gecesini kutlamak için bir arada toplandık" diyerek bu güzel geceyi hazırladığı için Başkan Zolan ve tüm ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Zolan, Postnişin Murat Türker'e plaket verdi.