BÜYÜKŞEHİR'DEN MUHARREM AYINDA BAŞKENTLİLERE AŞURE İKRAMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Başkentlilere aşure ikramında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Başkentlilere aşure ikramında bulundu. BelPa Mutfağı'nda hazırlanan aşureler, Başkent'teki birçok hastanede sağlık çalışanları, hasta yakınları ve esnafa ikram edildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile 10 camide de cuma namazından sonra vatandaşlara aşure ikram etti. Sosyal medya hesapları üzerinden Muharrem Ayı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Aşure gününde birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesini diliyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Başkentlilere aşure ikramında bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Belpa Mutfağı'nda hazırlanan aşureler, Başkent'te birçok hastanede sağlık çalışanları başta olmak üzere hasta yakınları ve esnafa, camilerde ise cuma namazından sonra vatandaşlara dağıtıldı.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte aşure ikramının yapıldığı noktalardan biri de 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı oldu.

YAVAŞ'IN MUHARREM AYI MESAJI

Sosyal medya hesapları üzerinden Muharrem Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bereketiyle gelen Muharrem Ayının 10. gününde hüznü de sevinci de bir arada yaşıyoruz. Aşure gününde birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesini diliyor, Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. "

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ankara Şehir Hastanesi, Sincan Devlet Hastanesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi, Ankara Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve GATA ile 10 camide kurulan stantlarda dağıtımı gerçekleştirilen aşureleri tadan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Ömer Sözen (Diş Hekimi): "Biz sağlık çalışanlarını düşündüğü için Mansur başkanımıza teşekkür ediyoruz. "

-Gizem Karakoç (Sağlık Çalışanı): "Mansur başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize hem kötü günlerde hem de iyi günlerde yardım ediyor, sağ olsun. "

-Hilal Serter (Sağlık Çalışanı): "Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Kendisinden, yaptıklarından çok memnunuz. "

-Bayram Badaş: "Güzel bir uygulama. Yapandan Allah razı olsun. "

-Mehmet Ali Ersoy: "İyi bir uygulama. Her Müslümanın yapması gereken bir şey. Allah kabul etsin. "

-Ercan Canpolatoğlu: "Tüm İslam alemine hayırlı olsun. Mansur başkana teşekkür ederiz. "

-Taylan Ekinci: "Allah kabul etsin. Belediyemize teşekkür ederiz. "

-Murat Dönertaş: "Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayrını Allah kabul etsin. "

-Mehtap Birdoğan: "Çok mutlu oldum görünce şaşırdım. Güzel bir düşünce, çok ince bir davranış. Çok mutluyum. Başkanımıza bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ederiz. "

Kaynak: Habermetre