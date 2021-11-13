Büyükşehir'den İl Genelinde Atatürk'ü Anma Etkinleri

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 83. Ölüm yıldönümünde düzenlediği etkinliklerle il genelinde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'ncü yıldönümünde Fethiye 100 Yaş Evi üyeleri Ata'yı fotoğraf sergisiyle andı. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında 100 yaş evinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylenip hayatının anlatıldığı filmler izlenildi.

Fotoğraf sergisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk döneminden başlayarak kronolojik sırayla yaşamından kesitler sunulduğu fotoğraf sergisi üyelerin büyük beğenisini topladı. İzi silinemeyecek birçok başarıya imza atarak 'En büyük eserim' dediği modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gelecek nesillere daha iyi tanıtmak ve anlatmak amacıyla düzenlenen sergide fotoğraflar, Atatürk'e ait özdeyişler ile birlikte sergilenmesi büyük ilgi gördü. Fotoğraf sergisinde toplamda 83 adet siyah beyaz baskılar halinde sergiledi. Sergiye katılanlara Atatürk rozeti takdim edildi. Sergi ve gösterimlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Sinan Meydan ile 10 Kasım Atatürk Söyleşisi Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü nedeniyle düzenlediği programlar çerçevesinde Tarihçi Yazar Sinan Meydan ile 10 Kasım Atatürk Söyleşisi gerçekleştirdi. Program Menteşe ilçesi Yıldız Kenter Sahnesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde Gerçekleştirildi. Ayrıca Sinan Meydan ile 10 Kasım Atatürk Söyleşisi etkinliği Menteşe ilçesinin ardından 11 Kasım saat 20. 30'da Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde de vatandaşlarla bir araya geldi.

"Çocuklar Atatürk'ü Etkinliklerle Andı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesinde, çocuklar gerçekleştirdikleri değişik etkinliklerle Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Çocuk Kütüphanesi Atatürk'ü Anma etkinliklerinde çocukların gözünden Atatürk resimleri yapıldı. Çocuklar bunun yanı sıra kitap okuma, Atatürk rozeti yapma, el baskısı ile Atatürk çelengi yapma, kitap ağacının Atatürk görselleriyle süslenmesi gibi etkinlikler gerçekleştirdi.

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Seslendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası tarafından Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Menteşe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde ve Datça'da Bülent Ecevit Kültür Merkezinde konser düzenlendi. Konserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk'ü Anma Masterlar Kadın Voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvada Milas Erginspor birinci olurken, Milas Belediyespor Veteran takımı ikinci oldu.

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