Büyükşehir 'Bizim Yunus'u, Balıkesirlilerle Buluşturdu

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında sahnelenen "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla, Ayvalık Amfi Tiyatro ve Yay/ada Amfi Tiyatroda tiyatroseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında sahnelenen "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla, Ayvalık Amfi Tiyatro ve Yay/ada Amfi Tiyatroda tiyatroseverlerle buluştu.

Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümü olan 2021 yılında, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınarak tüm dünyada anılıyor. 30 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle de Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesiyle yurt genelinde birçok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında sahneye konan "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda tiyatroseverlerle buluştu. 12 Ağustos Perşembe günü Ayvalık Amfi Tiyatroda sahnelenen oyun, 14 Ağustos Cumartesi günü Yay/ada Amfi Tiyatroda seyirci karşına çıktı.

TİYATROSEVERLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus" adlı oyunda Yunus Emre'yi, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandırdı. Performansıyla büyük alkış alan Ulusoy, tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

"Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" teması işlenerek sahneye konan oyunun; dekoru Hakan Dündar, kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Mustafa Bal ve müzikleri Nedim Yıldız tarafından hazırlandı.

Kaynak: Habermetre