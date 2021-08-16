Büyükşehir 'Bizim Yunus'u, Balıkesirlilerle Buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir 'Bizim Yunus'u, Balıkesirlilerle Buluşturdu

Büyükşehir 'Bizim Yunus'u, Balıkesirlilerle Buluşturdu
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında sahnelenen "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla, Ayvalık Amfi Tiyatro ve Yay/ada Amfi Tiyatroda tiyatroseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında sahnelenen "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla, Ayvalık Amfi Tiyatro ve Yay/ada Amfi Tiyatroda tiyatroseverlerle buluştu.

Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümü olan 2021 yılında, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınarak tüm dünyada anılıyor. 30 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle de Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesiyle yurt genelinde birçok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında sahneye konan "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda tiyatroseverlerle buluştu. 12 Ağustos Perşembe günü Ayvalık Amfi Tiyatroda sahnelenen oyun, 14 Ağustos Cumartesi günü Yay/ada Amfi Tiyatroda seyirci karşına çıktı.

TİYATROSEVERLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus" adlı oyunda Yunus Emre'yi, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandırdı. Performansıyla büyük alkış alan Ulusoy, tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

"Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" teması işlenerek sahneye konan oyunun; dekoru Hakan Dündar, kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Mustafa Bal ve müzikleri Nedim Yıldız tarafından hazırlandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir 'Bizim Yunus'u, Balıkesirlilerle Buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:35:24. #1.16#

title