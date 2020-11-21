Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, programlara online devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, online olarak devam ettiği "Akşam Buluşmaları" programı kapsamında, "Balkan Savaşlarından Lozan Barış Antlaşmasına Ege Denizi'ndeki Adalar Üzerinde Türk-Yunan İhtilafı" konulu online söyleşi düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, online olarak devam ettiği "Akşam Buluşmaları" programı kapsamında, "Balkan Savaşlarından Lozan Barış Antlaşmasına Ege Denizi'ndeki Adalar Üzerinde Türk-Yunan İhtilafı" konulu online söyleşi düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, "Akşam Buluşmaları" programı kapsamında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Karabulut'u ağırladı. Doç. Dr. Karabulut programda "Balkan Savaşlarından Lozan Barış Antlaşmasına Ege Denizi'ndeki Adalar Üzerinde Türk-Yunan İhtilafı" konulu online söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, PAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Karabulut ve davetliler katıldı. Türklerin Anadolu'ya gelmesinde bu yana Ege Denizi ve Adalar hakkında tarihsel bir sunum yapan Doç. Dr. Karabulut, merak edilen sorulara da yanıt verdi. Söyleşi programı için Kent Konseyi ve Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Karabulut, "Tarihin günümüzle etki eden olaylarla bağlantısını anlatacak bir konuyu paylaşmak istedim. Türkiye kendi hakkına sahip çıkmak zorundadır. Lozan Barış Antlaşması, bugün yaşayan bir antlaşmadır ve Türkiye'nin tapu senedidir" dedi.

"Online programlarımız devam edecek"

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ise, pandemi sürecinde Kent Konseyi olarak tüm faaliyetlerini azami ölçüde online şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak çalışma ve programlarımızı mümkün olduğunca online bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Akşam Buluşmaları ismini verdiğimiz programlarımızda birbirinden kıymetli konuklarımızın bilgilerinden faydalanıyor, yüz yüze bir araya gelemesek de, internet erişimi ile programlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı