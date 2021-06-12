Büyükgümüş: "Altın şehir, ismine layık ilerliyor"
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Büyükgümüş: "Altın şehir, ismine layık ilerliyor"

Büyükgümüş: 'Altın şehir, ismine layık ilerliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti MKYK üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti MKYK üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Altın Şehir Altınova'nın ismine layık bir şekilde her geçen gün gün gelişip büyüdüğünü ifade eden Milletvekili Büyükgümüş, "Altınova, bizim gözbebeğimizdir" dedi.

AK Parti MKYK üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Yalova Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya, Altınova İlçesine ziyarette bulundu. Milletvekili Büyükgümüş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Balkaya'ya, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ile ilçe yöneticileri ile AK Partili Altınova Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

Milletvekili Büyükgümüş ve beraberindekiler ilk olarak geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit'e başsağlığı ziyaretinde bulundular.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer'in eşliğinde AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Yalova Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya, ilçede esnaf ziyaretleri yaparak esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiler. Oldukça samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerde taleplerini iletirken Milletvekili Büyükgümüş yapılan çalışmalar hakkında kendilerine bilgiler verdi. - YALOVA

Büyükgümüş: 'Altın şehir, ismine layık ilerliyor'
Büyükgümüş: 'Altın şehir, ismine layık ilerliyor'
Büyükgümüş: 'Altın şehir, ismine layık ilerliyor'
Büyükgümüş: 'Altın şehir, ismine layık ilerliyor'
Büyükgümüş: 'Altın şehir, ismine layık ilerliyor'
Büyükgümüş: 'Altın şehir, ismine layık ilerliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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