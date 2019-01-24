Büyükelçilerin Hobileri Ülke Tanıtımı İçin Klip Oldu

- Büyükelçilerin hobileri ülke tanıtımı için klip oldu

ANKARA - Türkiye'de görev yapan Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerinin resmi görevleri dışındaki gündelik hayatları, alışkanlıkları ve hobileri Türkiye'nin tanıtımı için klip haline getirildi.

Türkiye'de görev yapan Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri, resmi görevleri dışındaki gündelik hayatları, alışkanlıkları ve hobilerini "Büyükelçi Komşum Olur" adlı sosyal medya projesi kapsamında çektikleri videolarda anlattı. Hazırlanan videoda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in yanı sıra Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçileri yer aldı.

AB Türkiye Delegasyonu tarafından başlatılan, büyükelçilerin yapmaktan en çok keyif aldıkları sosyal faaliyetlerin paylaşıldığı 60 saniyelik videoların galası Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Herkes kahkahalara boğuldu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'ye üye devletlerin büyükelçileri ile eşleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen galada ilk olarak büyükelçilerin video çekimlerinin kamera arkası görüntüleri izlendi. Görüntüler herkesi kahkahalara boğdu.

"Yönetmen eşimdir"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın "Benim hayatımın filminin yönetmeni önde oturan gördüğünüz eşimdir" ifadesi diğer büyükelçi ve davetliler tarafından alkış aldı. Ardından oylama başlatılarak, her bir büyükelçinin 60 saniyelik videosu izlendi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, galada yaptığı konuşmada, "Biz sadece takım elbiseli, kravatlı insanlar değiliz. Başka bir hayatımız ve aktivitelerimiz de var ve bunları Türkiye'de yapmaktan keyif alıyoruz" ifadesini kullandı. 'İyi komşu' olmak istediklerini söyleyen Berger, Türkiye'nin bu anlamda kendilerine birçok farklı şey sunduğunu ve burada bulundukları süreçte farklı şeyler keşfettiklerini anlattı.

Galada, AB ülkelerinden 20 büyükelçinin doğa, tarih, müzik, motor, yemek, fotoğraf ve spor gibi ilgilendikleri farklı alanlarla ilgili Türkçe cümleler de kurdukları birer dakikalık videoları gösterildi. Gala sonunda katılımcılar "en iyi komşu"yu seçmek için videoları oyladı.

Kazanan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann oldu. Erdmann sahneye eşiyle birlikte çıkarak ödülü aldı. Duygu ve düşüncelerini paylaşan Erdmann, "Öncelikle gözyaşlarımı silmeme izin verin" diyerek espri yaptı. Erdmann ödülü eşinin sempatik hallerinden dolayı hak ettiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA