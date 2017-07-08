Büyükçekmece Yaz Spor Okulları'na görkemli açılış



İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Yaz Spor Okulları geleneksel açılış töreni görkemli bir şölenle düzenlendi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün aileleri kötü alışkanlıklar konusunda uyararak, "Lütfen çocuklarınızın kolundan tutun Büyükçekmece Belediyesinin spor akademisinde mutlaka bir şeylerle uğraşmalarını sağlayınız" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Yaz Spor Okulları açılış töreni uçuş okullarının gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Büyükçekmece Atatürk Kompleksi'nde düzenlenen törene çok sayıda öğrenci, aileleri, ilçedeki spor kulüpleri ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katıldı. Hazerfen Havaalanı'ndan havalanan uçuş okullarının uçakları mini bir gösteri yaptı. Çeşitli etkinlik ve gösterileri düzenlediği açılış töreninde sanatçı Murat Mermer de bir konser verdi. Başkan Akgün spor kulübündekini stantlarını gezdi, öğrencilerle ilgilendi. Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün "Herkese tavsiyem şu kendinizi spora alıştırın ya da alıştırmayın o sizin sorununuz. Lütfen çocuklarınızın kolundan tutun Büyükçekmece belediyesinin spor akademisinde mutlaka bir şeylerle uğraşmalarını sağlayınız. Etrafında tuzaklar var etrafında malum sorunlar var. Yaz aylarında sahil beldelerinde yazlık olan bizim gibi bölgelerde bazı kurtlar var 13-14 yaşındaki çocukları kandıran. Onların tuzağına tezgahına düşmemeleri için muhakkak çocuklara o anlamda sahip çıkınız" diye konuştu.

Konuşmasında belediye olarak yüzme havuzu yapma noktasında eksiklikleri olduğunu söyleyen Başkan Akgün 3 yeni havuzun yapılacağı müjdesini verdi. Akgün,"Gelecek sene bir tanesi burada planlandı. 25'e 50 veya 12 buçuğa 25 yarı olimpik veya olimpik. Bir tanesi burada olmak üzere toplam üç tane her vatandaşın istifade edebileceği yüzme havuzu devreye girecek. Bunlardan bir tanesi Mimaroba da bir tanesi bu stadın içinde bir tanesi de Albatros sahilinde zaten kabası bitmiş durumda" dedi.

Büyükçekmece de spor yapmak isteyenlerin her türlü olanağa sahip olduğunu söyleyen Başkan Akgün, "Büyükçekmece de ister çocuk olun isterseniz 85 yasında teyze dede olun fark etmez eğer spor yapmak istiyorsanız, eğer doktora para vermek istemiyorsanız sabahleyin kordon boyunda veya da bu sahada, Mimar Sinan sahilinde veya spor aletlerinin olduğu parklarda diğer alanlarda, Büyük Atatürk parkında yürüyüşünüzü yaparsınız. Yaz boyunca sahilden denize girersiniz hiçbir şeye para ödemiyorsunuz. Bunları yaparsanız kolesterolü düşürürsünüz trigliserit düşer. Kalp damar sertliği olmaz hayatınız daha konforlu olur. Büyükçekmece de yaşayıp da spor yapamadım diyenleri ben spor tembeli olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Törende çeşitli spor dallarında başarı gösteren öğrenci ve sporculara madalyaları takdim edildi.