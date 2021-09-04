Büyükçekmece Gölü çevresinde kirlilik Başkan Hasan Akgün'ü isyan ettirdi

Büyükçekmece'de çevre bilincinin geliştirilmesi nedeniyle düzenlenen Çevre Şenliği etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü.

Büyükçekmece'de çevre bilincinin geliştirilmesi nedeniyle düzenlenen Çevre Şenliği etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü.

İstanbul'un en önemli içme suyu havzalarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında toplanan tonlarca plastik atık, içme suyunun tehlike altında olduğunu ortaya koydu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece göl havzasının mutlak koruma sahasını kesin bir şekilde insan trafiğine kapatmak zorundayız" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi'nin çevre duyarlılığını arttırmak ve daha çevreci bir toplum için farkındalık oluşturmak amaçlı düzenlediği Çevre Şenliği yüzlerce çevre gönüllüsünü bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında Büyükçekmece Gölü çevresinde temizlik çalışması yapıldı. 7'den 70'e yüzlerce çevrecinin katıldığı temizlik çalışmasında ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Piknik yapmak ve balık tutmak için göl kıyısına gelen vatandaşların bölgeye bıraktığı plastik atıklar ve çöplerin toplanması saatler sürdü.

İstanbul'un en büyük içme su kaynaklarından biri olan Büyükçekmece gölünün çevresindeki kirlilik etkinliklere katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve vatandaşları isyan ettirdi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de çevre dostları arkadaşlarımızla birlikte sabah saat kalktık. Büyükçekmece gölü çevresinde gelip piknik yapıp bütün pisliğini burada bırakıp gidenlerin pisliklerini toplamaya çalışıyoruz. İSKİ Genel Müdürlüğümüz ile görüşeceğiz. Büyükçekmece göl havzasının mutlak koruma sahasını kesin bir şekilde insan trafiğine kapatmak zorundayız. Çünkü biz kullanmasını bilmiyoruz. Biz sadece kirletmesini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Göl çevresinde her türlü atık bulduklarını söyleyen Akgün, "Bu kirliliği önlemek amacıyla göl havzasına araç ve yaya girişlerini yasaklayacağız ve her türlü önlemimizi alacağız. Burada yapılan çevre kirliliği içerisinde bizi en çok rahatsız eden plastikler. Getirilen içecekler burada içilip çöpleri göle atılıyor. Bir plastik atık bulunduğu yerde en az 400 yıl buyunca kanserojen madde yayıyor, yani oradaki kirliliği devam ettiriyor. Bu göle çok sayıda zehirli plastik atıldığını biliyoruz bunun içinde amacımız görsel temizlikten ziyade daimi olarak bunu nasıl engelleriz. Bunun İSKİ genel müdürümüz ile görüşmeler gerçekleştirerek nasıl önlemler alabileceğimizi konuşacağız. Şimdilik etrafı tel örgülerle kapatıldı ancak bu yeterli değil. Göl havzasına araç ve yaya girişlerini kesinlikle yasaklamalıyız yoksa Büyükçekmece gölü tehlikede olmaya devam edecektir"

Etkinliğe katılan çevreci miniklerden Berke Ayvat, "Biz buraya umutla geldik az çöp bulacağız çabuk bitecek diye ama maalesef insanoğlunun bu yaptığı şeyler ile çöpler baya çoğalmış. Ben en son geldiğimde bu kadar çok çöp yoktu şimdi çok var ama sevgili ekiplerimizin yardımı ile hızlıca toplamaya başladık" diye konuştu

Gönüllü çevre temizleme etkinliğine katılan vatandaşlardan Ceren Ata, "Temiz çevre için buradayız. Çok üzüntülüyüz. Mutsuzuz. Çünkü her yerde sigara izmaritleri, çöpler ve plastik atıklar var ama ailece geldik ve çöpleri topluyoruz bunun için gururluyuz. İnşallah bir daha kimse çöpleri atmaz, temiz çevre hepimizin hakkı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı