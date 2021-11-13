Büyükçekmece'den sonra 16 ilçede tsunami uyarı levhası yerleştirilecek

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - OLASI İstanbul Depremi'ne karşı hazırlıklar sürdürülürken, Büyükçekmece'den sonra 16 ilçede tsunamiye karşı uyarı levhaları yerleştirileceği, kıyı şeridinde bulunanların cep telefonları, internet, hoparlör gibi çeşitli yollarla uyarılmasının hedeflendiği açıklandı.

Dünyada 120'den fazla ülkede örgütlü Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi tarafından Düzce Depremi'nin 22'nci yıldönümü nedeniyle 'Afete Hazır mıyız?' konulu online panel düzenlendi. Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki 710 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 679 kişinin yaralandığı depremin yıldönümünde İstanbul Genel Sekreteri İlknur Doruker'in yönettiği panele katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, 1999'daki Gölcük ve ardından Düzce depremlerinin Türkiye için bir milat olduğunu anlattı. Duran, İstanbul'da 1.2 milyon binanın 367 binin 2000 yılından sonra yapıldığını olası İstanbul Depremi'nde 194 bin binanın belli şekilde hasar göreceğine ilişkin değerlendirmeler bulunduğunu bildirerek, "Aradan geçen süreye rağmen henüz afetlere hazır değiliz. Doğadaki olayları çok iyi gözlemleyip anlayamadığımız için bilim ve teknikten uzak kentler oluşturduk, deprem, sel, tsunami, heyelan gibi tehlikelerin göbeğine kentlerimizi koyduk" dedi. Duran, BM tarafından belirlenen sürdürebilir dayanıklılığı oluşturmak için 10 temel prensibi yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı. Duran, 1999 depremlerinden sonra yapılan birçok çalışmaya ek olarak neler yapılabileceklerini gözden geçirerek hareket ettiklerini, bilim insanlarının destekleri ile çalıştaylar düzenlediklerini kaydederek şöyle dedi:

MALATYA DEPREMİ