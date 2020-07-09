Büyükçekmece'de riskli 8 katlı bina yıkıldı
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Büyükçekmece'de riskli 8 katlı bina yıkıldı

Büyükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen 8 kat ve 14 bağımsız bölümden oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Büyükçekmece'de riskli 8 katlı bina yıkıldı
09.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:41

Büyükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen 8 kat ve 14 bağımsız bölümden oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Büyükçekmece Belediyesi, yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını 2014'ten bu yana sürdürüyor. Bu kapsamda risk taşıyan yapıların dönüşümü konusunda vatandaş, belediye ve müteahhit iş birliği ile yıkım çalışmaları devam ediyor. Ekinoba Mahallesi'ndeki 8 kat ve 14 bağımsız bölümden oluşan riskli bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yıkım alanına gelerek ekiplerden bilgiler aldı. Öte yandan 30 yaşında olduğu belirtilen binanın daha önce yaşanılan depremlerde hasar aldığı açıklandı. Yıkım çalışmalarının gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

"RİSKLİ BİNALARIN 3 YIL SONRA TAMAMINI YENİLEYECEĞİZ"

Yıkım gerçekleştiği alanda açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de bulunan 9 bin bina riskli olarak kabul edilmiş. 1999 depreminden önce yapılmış binaların eski deprem yönetmeliğine göre yapıldığını biliyoruz. Eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış çok sağlam güçlü binaları da yeni yönetmelikle mukayese ettiğimiz zaman bu da yıkılır diyoruz. Kumburgaz Sahili'ndeki 3-4 katlı binaları yenilediğimiz zaman bine yakın binayı yıktığımız zaman olası tehlikeleri tümüyle ortadan kaldırmış oluyoruz. Büyük depremde bizim vatandaşımızın burnu kanamaz. Bu binaların tamamını 3 yıl sonra tamamlayacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ GÖREVİNİ YAPMALIDIR"

İBB meclisinde Kumburgaz Sahili'ndeki riskli binaların yıkımı için 7 yıldır çaba sarf ettiğini söyleyen Akgün, "İstanbul Büyükşehir Meclisi'nden Kumburgaz planlarını çıkartamıyoruz. Kumburgaz Sahili'ndeki binalar yıkılacak çökecek diyoruz bu bölge planını çıkartın diyoruz. Yaklaşık 7 yıldan beri bunu istiyoruz. Mecliste bu tür planların çok hızlı çıkması gerektiğini defalarca anlatmamıza rağmen siyaset devreye giriyor. Yüksek kat, fazla inşaat istemiyoruz. Mevcut bina yıkılacak imar planına göre yenilenecek. İstanbul Büyükşehir Meclisi görevini yapmalıdır. İlçe belediye başkanları da tereddütsüz görevlerini yapmalıdır. Şuan Büykükçekmece'de 4 yerde yıkım var en az 5-6 yerde yıkıma hazır makineler oraya gidecek. Vatandaş, müteahhit, belediye iş birliğinde yıkımlarımıza devam ediyoruz. Deprem olsa en büyük can kaybımız Mimar Sinan, Celaliye, Kamiloba, sahilleri dediğimiz alanlarda olacaktır. Tüm dikkatleri buraya çekmek istiyorum. Pazartesi günü açılacak olan meclisten hızlı davranmasını ve buradaki insanların canlarını kurtarmasını istiyoruz. Vatandaş tedirgin bekliyor, bu süreci hızlandırmak için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Naci Görür hocamızın ifadeleri çok önemli deprem kapıdadır" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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