Büyükçekmece'de "Kızlar için STEM Robotik OPEN LAB." projesi başlatıldı

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, kız öğrencilerin bilimle ilgili çalışmalarda daha fazla yer alması amacıyla "Kızlar için STEM Robotik OPEN LAB." projesi hayata geçiriliyor.

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, kız öğrencilerin bilimle ilgili çalışmalarda daha fazla yer alması amacıyla "Kızlar için STEM Robotik OPEN LAB." projesi hayata geçiriliyor.

Koordinatörlüğünü öğretmenler Gülden Bayrak ile İlker Bayrak'ın üstlendiği "Kızlar için STEM Robotik OPEN LAB." projesinin, Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliğinin Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında desteklenmesinin ardından eğitim ve atölye çalışmaları başladı.

Büyükçekmece İmam Hatip Ortaokulu'nda uygulanacak proje kapsamında bir STEM sınıfı da kurulacak.

Projenin öğretmen eğitimleri de çevrim içi olarak Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Mirici, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Zeybek, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiye Akçay ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zelha Tunç ile alanında uzman birçok akademisyenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

STEM, kodlama ve robotik çalışmalarında başarılı olan öğretmenler de atölye çalışmalarıyla projede yer alıyor.

"Kız çocuklarının bilimle tanıştırılması öncelikli konulardan"

Proje koordinatörü Gülden Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının bilimle ilgili çalışmalarda kız öğrencilerin daha çok ilgisini uyandırmak ve bilimle ilgili kariyerlerde daha fazla yer almalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Dünyada yapılan çalışmalarda kız çocuklarının bilimle ilgili olsalar da bir zaman sonra daha farklı kariyerlere yöneldiğinin görüldüğünü belirten Bayrak, "Bilimsel çalışmalarla ilgili kariyerleri çok fazla tercih etmiyorlar. Bu yüzden Avrupa Birliği ve elçilik çalışmalarında kız çocuklarının bilimle tanıştırılması önemli ve öncelikli konulardan biri haline getirilmiş. Biz de bölgemizde bir ihtiyaç olduğunu fark ederek, Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliğinin ve Büyükçekmece İlçe Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle böyle bir proje başlattık." dedi.

500 öğretmene proje kapsamında eğitim verildi

Koordinatör İlker Bayrak, proje kapsamında 5 profesör tarafından Türkiye çapında 500'e yakın öğretmene çevrim içi eğitim verildiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Hocalarımız, öğretmenin önemini ve rolünü içeren eğitimler verdi. STEM, robotik ve kodlama alanında başarılı uygulamalar yapan öğretmen arkadaşlarımız yaptıkları projeleri ve uygulamaları anlatan atölyeler gerçekleştiriyorlar. Bu atölyelerle de öğretmenlerin önüne yeni ufuklar açılmış oluyor. 21. yüzyılın becerileriyle donanmış öğretmenler 21. yüzyılın becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek için çağın gerekleri olan eğitimleri almak durumundalar. Projemiz de bu eğitimleri onlarla buluşturmayı amaçlıyor."

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, bu eğitimlerin projenin tanınmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Büyükçekmece İmam Hatip Ortaokulu'nda bir STEM sınıfı da kurulacak. Hem somut bir çıktısı olacak hem de projemizin en önemli ayağı öğretmenlerimiz arasında ciddi bir farkındalık eğitimi gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim