Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü

30.08.2019 11:38

Bilecik'in Gölpazarı, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Gölpazarı Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara, İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Hayri Suer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz, İlçe Emniyet Amiri Adnan Düzen, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başçavuş Kaçmaz, "26 Ağustos 1922 günü başlatılan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırılarak devletimizin yeniden inşa süreci başlatılmış, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli sağlamlaştırılıp edebi hayatı taçlandırılmıştır." dedi.

Kutlamalar, Gölpazarı Kaymakamı Güneş'in makamında tebriklerin kabul etmesiyle sona erdi.

Osmaneli

Osmaneli ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Bekir Abay, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını vatan topraklarından kesin olarak atarak ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Şanlı zaferin 97. yıl dönümü Türk milletine kutlu olsun."

Program, İlçe Kaymakam Naif Yavuz'un makamında tebrikleri kabulüyle tamamlandı.

Törene, Osmaneli Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, İl Genel Meclisi üyeleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Pazaryeri

Pazaryeri Hükümet Konağı önündeki törende, İlçe Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, daire amirleri, askeri erkan, siyasi partilerin ilçe başkanları, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar hazır bulundu.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Güven, "Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz şeref ve gurur günümüz 30 Ağustos Büyük Zaferi, milletimizin ortak değerlerde birleşerek birlik ve beraberlik içinde yazdığı destanın adıdır." ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, şiirlerin okunması ve İlçe Kaymakamı Güven'in tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA