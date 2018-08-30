Büyük Zafer'in 96. Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye'nin Bakü, Roma ve Berlin büyükelçilikleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen resepsiyona, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak, siyasetçiler, diplomatlar ve çok sayıda konuk katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Büyükelçi Özoral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle gönderdiği mesajını okudu.

Resepsiyon, Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle devam etti.

İtalya

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi Murat Salim Esenli, İtalya Savunma Bakanlığı ile Silahlı Kuvvetlerinden, Roma'daki askeri ataşeliklerden ve Napoli Türk Kıdemli Subaylığında görevli askeri personel katıldı.

Törende konuşan Esenli, "Büyük Taaruz olarak anılan savaş, her kesimden Türk halkının destansı kahramanlığıyla kazanıldı." ifadesini kullanarak, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile gazi ve şehitleri şükran ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin NATO ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde oynadığı kritik role dikkati çeken Esenli, dost ve müttefik ülkelere barış ve istikrarı koruma yönündeki ortak çabalarından dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Esenli, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okudu.

Almanya

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman askeri temsilciler, yabancı ülkelerin silahlı kuvvetler ataşeleri, Almanya'daki Türk sivil örgütlerinin temsilcileri ve Büyükelçilik çalışanları katıldı.

Şehitler için saygı duruşu, iki ülke marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı Türkçe ve Almanca okundu.

Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşe Albay Gürkan Çavuş, Almanca ve Türkçe yaptığı konuşmada, 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan istiklal mücadelesinin Türk milletinin maddi ve manevi büyük fedakarlıklarıyla 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle sonuçlandığını anımsatarak, "Bu zafer milletimizin bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ederek siyasi ve sosyal sonuçları itibarıyla tarihimize yön vermiş, istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur. Yine bu zafer 'yurtta sulh dünyada sulh' ilkesi üzerine dış politikasını inşa edecek olan çağdaş ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının önünü açarak Türk milleti için uzun bir barış, istikrar, gelişme ve kalkınma dönemini başlatmıştır."dedi.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hain darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Çavuş, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), birlik, beraberlik ve demokrasi idealleri uğruna 7'den 70'e bütün fertleriyle bir araya gelerek tek vücut olan asil milletimiz, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte omuz omuza mücadele vermiş ve bu hain darbe girişimi akamete uğratılmıştır. Bu demokrasi mücadelesinde şehit olan 250 kahraman vatandaşımız ile tüm gazilerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum."diye konuştu.

TSK'nın, kurum içinde örgütlenen FETÖ terör örgütü mensuplarını hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tasfiye ederek ve gerekli alanlarda yeniden teşkilatlanarak eskisinden daha güçlü ve etkin bir ordu haline geldiğini vurgulayan Çavuş, "Bunun sonucu ve açık bir göstergesi olarak bu hain darbe girişiminin yarattığı olumsuz etkileri kısa sürede atlatan TSK ülkemizin güvenliğine, egemenlik ve bağımsızlığına yönelen terör tehdidini ortadan kaldırmak maksadıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu harekat sırasında masum insanlara zarar vermemek için her türlü tedbir alınarak 3 bin civarında DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiş ve DEAŞ'a Suriye'de önemli bir darbe vurulmuştur."ifadelerini kullandı.

TSK'nın aynı azim ve kararlılıkla 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı harekatını başlattığını anımsatan Çavuş, "TSK, Afrin bölgesini teröristlerden temizlemiş, hem bölge halkının hem de sınırlarımızın güvenliği sağlamıştır. Yine mavi vatanımız olan denizlerimizde ve hava sahasında ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleri kararlılıkla korunmuştur ve korunmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuş, bu kapsamda Türkiye'nin gelecek dönemde de bekasına yönelen tehditleri kaynağında etkisiz hale getirmeye kararlı olduğunu kaydetti.