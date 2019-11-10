Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:59

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Avrupa'daki Türk misyonlarından anıldı.

Tüm misyonlarda saatler 09.05 geçeyi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Paris, Brüksel, Londra, Budapeşte, Stockholm, Roma Büyükelçilikleriyle Almanya'daki 13 Başkonsoloslukta ve Rotterdam Başkonsolosluğunda düzenlenen anma törenlerine çok sayıda vatandaş katıldı.

Almanya

Berlin Başkonsolosluğunda düzenlenen anma töreninde ilkokul öğrencileri Atatürk'ü anlatan şiirler okudu.

Burada bir konuşma yapan Başkonsolos Olgun Yücekök Atatürk'ü ilk olarak büyükannesinden dinlediğini ve öğrendiğini belirterek, "Büyükannem Manisalıydı ve düşman askerlerinin nasıl da kaçarken yakıp yıktıklarını iyi biliyordu. Atatürk'ün de Türkiye'yi kurtaran büyük bir kurtarıcı olduğunu anlatırdı. Benim Atatürk'ü ilk tanımam böyle oldu." dedi.

Kurtuluş Savaşı'na katılarak şehit olan gazi kalanlara minnettar olduklarını dile getiren Yücekök kendilerine emanet edilen sancağın gelecek nesillere en iyi şekilde devretmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen törende ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun şahsında dava ve silah arkadaşları, istiklal mücadelesinin tüm kahramanları, tüm şehitler ile gaziler saygı ve şükranla anıldı.

Başkonsolos Ceyhun Erciyes konuşmasında, 10 Kasım'ların Atatürk'ün hayatını, ideallerini ve Cumhuriyetimizi daha iyi anlamak ve gençlerimize daha iyi anlatmak için bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.

Erciyes, Türk Milletine bırakılmış en büyük emanetin Cumhuriyet olduğunu, Cumhuriyeti muasır medeniyet seviyesinin ötesine taşıyabilmek için birlik ve beraberlik içinde az zamanda daha çok işler başarılması gerektiğini vurguladı.

Essen Başkonsolosluğundaki anma törenine katılan Duisburg Essen Üniversitesinden Prof. Dr Ahmet Ünalan, Atatürk'ün 1917 yılında Veliaht Sultan Vahdettin ile birlikte katıldığı Almanya seyahati sırasında Essen kentini ziyaretiyle ilgili bir sunum yaptı.

Belçika

Brüksel'de düzenlenen anma töreninde bir konuşma yapan Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, her sene aynı şevk ve heyecanla Atatürk'ü andıklarına dikkati çekerek, "Ölümünün ardından 81 yıl geçmesine rağmen halen bu kadar büyük bir heyecanla, saygıyla ve bağlılıkla anılan bir lider yoktur. Bu dahi tek başına Atatürk'ün ne kadar nadide ve istisnai bir lider olduğunu ve Türk milletinin kalbinde onun için beslediği sevginin ne kadar büyük olduğunu başlı başına ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Atatürk'le ilgili şiirlerin okunduğu programda, "Güneşin Adı Atatürk" belgeseli gösterimi yapıldı.

Törene, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Belçika'daki Türk kurumları temsilcileri, diplomatik ve askeri erkandan çok sayıda kişi katıldı.

NATO Temsilciliği'nde anma töreni

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen törene Daimi Temsilci Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem ile diplomatik ve askeri erkandan birçok isim katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreni, Büyükelçi Öztürk'ün konuşması, Atatürk'ün fotoğraf ve görüntülerini içeren sunum ve şiir okunmasıyla son buldu.

Fransa

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda düzenlenen anma töreninde bir konuşma yapan Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa Atatürk'ü farklı kılan onun bizzat kişiliği olduğunu söyledi.

"Atatürk'ü bu kadar unutulmaz ve vazgeçilmez kılan, bu kadar sevilmesini sağlayan milletini bağrında bu kadar köklü yer edinmesine zemin hazırlayan nedir ? Bunu her defasında irdelemek gibi milli görevle de muhatap olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullanan Musa, Atatürk'ün öncülük ettiği mücadelenin ilham kaynağı teşkil ettiğini belirtti.

Büyükelçi Musa, Türk milletinin hedefinin muasır medeniyet seviyesine ulaşmak olduğunu kaydetti.

Bu seviyenin birçok alanda yakalandığını anlatan Musa, Türkiye'de terörle mücadele konusunda yıllardır bir mücadelenin yürütüldüğünü hatırlattı.

Musa, "Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye sınırlarının ötesinde de barışa herkesten ve her ülkeden daha fazla önem verdiğini ve barış tesis etmek için herşeyi göze aldığını ve alacağını göstermiştir." dedi.

Türkiye'nin tüm sınamalardan güçlü çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Musa, yurtdışında yaşayan Türk toplumunun da Türkiye'nin verdiği mücadeleye en anlamlı katkı vereceğinden şüphe duymadığını belirtti.

Anma törenine OECD Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, diplomatik temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Hollanda

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'nda düzenlenen anma törenine konsolosluk çalışanları ve farklı Türk sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Başkonsolos Aytaç Yılmaz'ın günün önemine dair yaptığı konuşmanın ardından Atatürk'ün hayatından kesitlerin bulunduğu bir video sunumu yapıldı.

Program, keman sanatçısı Ozan Çetinkaya'nın icra ettiği Atatürk'ün en sevdiği eserleriyle son buldu.

İtalya

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İtalya'da da anıldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile eşi Evren Esenli, büyükelçilik yetkilileri, Roma'da eğitim gören Türk öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulan ve ardından İstiklal Marşı okunan törende, bir konuşma yapan Büyükelçi Esenli, Mustafa Kemal Atatürk'ün karakteristik özelliklerini veciz sözlerinden verdiği örneklerle anlattı.

Büyük önder için Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda da 09.05'te bir anma merasimi düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, başkonsolosluk görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

İspanya

Madrid'de de büyükelçilik rezidansında düzenlenen anma törenine Büyükelçi Cihad Erginay, büyükelçilik çalışanları, askeri temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Macaristan

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle anıldı.

Başkent Budapeşte'nin Naphegy meydanında bulunan Atatürk büstü önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşı okundu.

Törene Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Macaristan Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İsveç

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı münasebetiyle İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törene Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Askeri Ateşe Albay Metin Demirkıran, elçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunululan ve İstiklal Marşı okunan törende konuşan Büyükelçi Yunt, "Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Askeri Ateşe Metin Demirkıran ise Hatay topraklarının Türkiye'ye katılmasında Atatürk'ün büyük başarısı bulunduğunu anlattı.

Demirkıran, Atatürk'ün izlediği yolun diplomasinin ve devlet adamlığının büyük bir başarısı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA