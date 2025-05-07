Buse Zeynep Korkmaz kimdir? Buse Zeynep Korkmaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada son dönemde adından sıkça söz ettiren Buse Zeynep, tarzı ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu yükselişle birlikte, "Buse Zeynep Korkmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular da merak edilmeye başlandı. Gerek sosyal medya takipçileri gerekse magazin dünyası, genç ismin hayatı hakkında detayları araştırıyor. İşte, Buse Zeynep Korkmaz'ın biyografisine dair merak edilen bilgiler...

BUSE ZEYNEP KORKMAZ KİMDİR?

Sosyal medya platformlarında hızla yükselen isimlerden biri olan Zeynep Buse Korkmaz, dijital içerik üretimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 13 Ocak 2002 tarihinde Erzurum'da doğan Korkmaz, özellikle TikTok ve Instagram üzerinden yayınladığı eğlenceli videolar ve yaratıcı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Aktif olarak kullandığı TikTok hesabında 6 milyondan fazla takipçiye sahiptir.

Buse Zeynep Korkmaz kimdir

Sosyal medyaya ilk adımını Vine platformunda atan Korkmaz, platformun kapanmasının ardından TikTok'a yönelerek kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başardı. İçeriklerinde genellikle mizah, dans ve gençlik temaları öne çıkmaktadır.

2023 yılında " Kısmetse Olur : Aşkın Gücü" adlı reality programına katılarak televizyon izleyicisinin de dikkatini çeken Zeynep Buse Korkmaz, ekran önünde de bilinirliğini artırdı. Eğitim hayatını ise açık öğretim lisesinde sürdürmektedir.

Buse Zeynep Korkmaz kaç yaşında

2024 yılının Aralık ayında, sosyal medya fenomenlerine yönelik gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sanal kumar reklamı operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer alarak kamuoyunun gündemine geldi. Bu süreçte hakkında çeşitli iddialar gündeme gelse de, Korkmaz sosyal medya platformlarındaki içerik üretimine aktif olarak devam etmektedir.