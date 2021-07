Buse Varol Tektaş'tan hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'a yürek yakan veda: Ömür boyu acın içimizde olacak

Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, sosyal medya hesabından Tektaş'la fotoğraflarını paylaşarak "Ömür boyu bu acı içimizde olacak" dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 20 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş yaşamını yitirdi. Tektaş, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

"SENİ SON GÜN GÖRÜP SEVDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Haftalardır hastane önünde Selçuk Tektaş'ın iyileşmesi için dua eden ve dün cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Buse Varol Tektaş, sosyal medya hesabından peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı. Selçuk Tektaş ile fotoğraflarını yayınlayan Buse Varol, şunları yazdı:

"Seni hep böyle gülen yüzünle hatırlayacağım canım Selçuk'um. Daha beraber yapacağımız çok şey vardı 1 ay önce konuşmuştuk temmuzun 20'sinde 21'inde gideceğimiz yeri konuşmuştuk olmadı be Selçuk'um. Burak ammoşunu çok özleyecek ve seni hiç unutmayacak. Son gün gördüm ya seni iyi ki sana seni sevdiğimi söyleme şansı verdi Allah bana. Bu dünyada tanıdığım en iyi insan sendin. Hiç kalbimi kırmadın, hep 'Senin yerin ayrı yengoş' derdin. Senin de kalbimdeki yerin çok büyük ve hiç kapanmayacak. Ömür boyu bu acı içimizde. İyi ki kardeş oldun bana, iyi ki çocuklarımın amcası sen oldun."

"HAYAT BOYU BİZİ HİSSEDECEKSİN"

"Yakışıklım, gülen yüzlüm, melek kalplim. Ahh be Selçuk 1 ay ne güzel mücadele ettin, nasıl direndin. Her gün her gece seni seven herkes hastanede nöbet tuttu, hep sana bahçeden seslendik. Biliyorum sen de hissettin bizi. Hayat boyu da hep hissedeceksin. Sen bizi bırakmazsın biliyorum."

SELÇUK TEKTAŞ'IN KIZININ SÖZLERİ BUSE VAROL'U YIKTI

Alişan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş, dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sonrası Alişan'ın eşi Buse Varol'un yanına giden Tektaş'ın büyük kızı "Babam bıraktı, sen bırakma ne oldu" diyerek hüngür hüngür ağladı. Duydukları karşısında yıkılan Varol ise küçük kıza sarılıp "Seni asla bırakmayacağım" dedi.