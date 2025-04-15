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Buse Terim'e ne oldu, ne ameliyatına girdi?

Buse Terim'e ne oldu, ne ameliyatına girdi?
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Hastane odasından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine toplayan Buse Terim, geçirdiği operasyon ve sağlık durumu ile sosyal medyada gündem oldu. Peki, Buse Terim'in sağlık durumu nasıl? Buse Terim'e ne oldu, sosyal medyada ne paylaştı? İşte merak edilenler…

Buse Terim'e ne oldu, ne ameliyatı geçirdi? sorusu, sosyal medya hesabından yaptığı hastane paylaşımlarının ardından gündeme geldi. Hastane odasından takipçileriyle duygusal bir paylaşım yapan Terim'in geçirdiği operasyon ve sağlık durumu merak konusu oldu. Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve destek mesajı alan Buse Terim'in ne tür bir sağlık sorunu yaşadığı ve hangi ameliyatı olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Buse Terim'e ne oldu, ne ameliyatına girdi? Buse Terim'in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

BUSE TERİM NE AMELİYATINA GİRDİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Uzun süredir boyun fıtığı şikayeti yaşayan Buse Terim'in yaşadığı ağrıların günlük hayatını etkilemesi üzerine 14 Nisan 2025'te boyun fıtığı ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Buse Terim'e ne oldu, ne ameliyatına girdi?Buse Terim'e ne oldu

Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Buse Terim, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Artık bu süreci geride bırakıp, yeniden üretmeye ve güçlenmeye odaklanmak istiyorum."

Terim'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda destek mesajı alırken, takipçileri sağlık durumuyla ilgili detayları merak etmeye başladı.

Buse Terim'e ne oldu, ne ameliyatına girdi?Buse Terim'in sosyal medya paylaşımı

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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