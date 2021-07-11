Bursa ve Eskişehir'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, erken genel seçim için sandık başına gitti

Bursa ve Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri, erken seçim kapsamında Bulgaristan parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için oy kullandı.

Bursa ve Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri, erken seçim kapsamında Bulgaristan parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için oy kullandı.

Bulgaristan vatandaşları için Bursa merkez ve ilçelerinde 27 sandık kuruldu. Kentte yaşayan çifte vatandaşlar, açılan sandıklarda Bulgaristan'dan gelenlerin de aralarında bulunduğu görevlilerin kontrolünde sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Bursa'da 14 sandıkta ise ilk kez dijital ortamda oy kullanıldı. Oy kullanma işlemleri, saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Eskişehir

Seçimler için Çankaya Mahallesi'nde Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şirintepe Mahallesi'nde Şehit Teğmen Subutay Alkan İlköğretim Okulunda yaklaşık 3 bin kişi oy kullanacak.

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Seyfettin Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların oy kullanma işleminin sürdüğünü söyledi.

Eskişehir'de yaklaşık 3 bin kişinin çifte vatandaşlığa sahip olduğunu ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyan halkımız sağlıklı bir şekilde oy kullanma işlemlerini yapıyor. Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki oy kullanma işlemi elektronik ortamda yapılıyor. Şirintepe Mahallesi'ndeki okulumuzda ise normal pusulalı oy kullanma işlemi yapılmaktadır. Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin