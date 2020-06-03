Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu
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Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde Bursa'da izlenecek yöntemleri ve yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekilleri ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve...

Bursa korona virüsle mücadelede başarılı oldu
03.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:18

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde Bursa'da izlenecek yöntemleri ve yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekilleri ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini söyledi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Ayhan Salman tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirildiğini ve alınan önlemler ile zorlu sürecin en az hasarla atlatıldığını söyledi.

Ayhan Salman, toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçmiş dönem Bakanları Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala ile Bursa Milletvekillerinin katıldığını ifade etti. Salman toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 1 Haziran'da başlayan Yeni normal olarak adlandırılan süreçte Bursa'da yapılacak çalışmaları masaya yatırdıklarını ve kentte devam eden kamu yatırımlarının durumunu değerlendirdiklerini kaydetti.

"Türkiye dünyaya örnek oldu"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Ayhan Salman, "Gerek sağlık sistemimizin sağlam alt yapısı, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınıp hızla uygulanan tedbirler sayesinde ülkemiz bu konuda çok başarılı bir sınav vermiştir" dedi. Ayhan Salman, ABD ve Avrupa'da salgın nedeniyle sağlık sisteminin felç olduğunu Türkiye'de ise AK Parti iktidarları döneminde sağlığa yapılan yatırımların olumlu etkilerinin meyvesinin alındığını ifade ederek, "Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan tedbirler ile bu kötü süreç Allah'a şükür çok az hasar ile atlatılmıştır. Salgın döneminde Türkiye ABD ve Avrupa ülkeleri de dahil dünyanın birçok ülkesine maske ve sağlık malzemesi yardımı yaparak ayrı bir başarı elde etmiştir" dedi.

"Milletimiz sabretti"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, salgının az hasarla atlatılmasında Türk milletinin sabrının çok önemli olduğunun da altını çizdi. Devlet tarafından alınan ve uygulamaya sokulan tüm tedbirlere harfiyen riayet edilmesi ile virüsün hızlı yayılmasının önüne geçildiğini ifade eden Salman, "20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız bu dönemde çok büyük sabır gösterdiler ve hala da aynı sabrı göstermeye devam ediyorlar. Yine Büyükşehirlerdeki sokağa çıkma yasaklarına ve iller arasındaki seyahat yasaklarına harfiyen uyan tüm vatandaşlarımıza minnettarız" dedi.

"Bursa çok başarılı oldu"

Ayhan Salman Bursa'da salgın sürecinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için yerel yönetimlerin 24 saat canla başla çalıştığını söyledi. Başkan Salman, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın emekli maaşlarını çekilip evlerine teslim edildi. Pazar ve market alışverişleri yapıldı. Yardıma muhtaç olanlara verilen devlet yardımları ulaştırıldı. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımları yapıldı" dedi.

Ayhan Salman, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kamu bankaları aracılığıyla verilecek olan konut, taşıt, mobilya ve tatil kategorilerinde 4 yeni kredi paketinin piyasalara can suyu olacağını da söyledi. Salman, "Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Bütün bunlar normalleşme sürecine adım atan ülkemizde piyasalarda güven sağlayacak çok önemli hamlelerdir" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Bursa'daki yatırımları takip ediyor"

Toplantıda Bursa'da devam eden kamu yatırımları hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Ayhan Salman, Bursa Milletvekillerinin Ankara'da, devam eden ve planlama aşamasındaki yatırımları yakından takip ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'nın sorunları ile çok yakından ilgilendiğine de vurgu yapan Ayhan Salman şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kentimizde devam eden yatırımları yakından takip ediyor ve bizlerle iletişime geçerek sürekli bilgi alıyor. Kentimiz bu süreçte çok önemli yatırımlar kazandı. İstanbul - Bursa -İzmir otoyolu, şehir hastanesi gibi dev projeler geçen yıl halkımızın hizmetine girdi. Hızlı tren hattını yakından takip ediyoruz. Çeşitli Bakanlıkların şehrimizdeki yatırımları devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Bizlerde siyasi iradenin temsilcisi olarak süreci çok yakından takip ediyor ve tıkanmalar yaşandığında müdahale ederek aşılması için gerekli gayreti gösteriyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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