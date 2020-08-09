BURSA İlik nakli olan Selda Güneş tedavisinin devamı için destek bekliyor
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BURSA İlik nakli olan Selda Güneş tedavisinin devamı için destek bekliyor

İlik nakli olan Selda Güneş tedavisinin devamı için destek bekliyorBURSA'da, 21 yıl önce myelodisplastik sendrom (MDS) adlı kemik iliği yetmezliği hastalığına yakalanan Selda Güneş (29), nakil olmasının ardından tedavisinin devam etmesi için destek bekliyor.

09.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:59

İlik nakli olan Selda Güneş tedavisinin devamı için destek bekliyor

BURSA'da, 21 yıl önce myelodisplastik sendrom (MDS) adlı kemik iliği yetmezliği hastalığına yakalanan Selda Güneş (29), nakil olmasının ardından tedavisinin devam etmesi için destek bekliyor. Annesini ve ağabeyini de yıllar önce aynı hastalıktan kaybeden Güneş, tedavi için gerekli 250 bin TL için yetkililerden yardım istedi.

İnegöl'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Selda Güneş, 8 yaşındayken kemik iliği yetmezliği hastalığı olarak bilinen MDS hastalığına yakalandı. 2001 yılında annesini, 2002 yılında da ağabeyini aynı hastalık nedeniyle kaybeden Güneş için bugüne kadar, 7 ilik bulundu. Ancak iliklerin uyumlu olmaması nedeniyle nakil yapılamadı.

İLİK NAKLİ YAPILDI

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Selda Güneş için yeni bir umut doğdu. Güneş'e Almanya'dan yüzde 50 uyumlu donör bulundu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle nakil işlemi gerçekleştirilemedi. Daha sonra yeni bir gelişme yaşanarak, Almanya'dan bu kez yüzde 100 uyumlu donör bulundu. Pandemi nedeniyle Almanya'daki donör, dış hat uçuşlarının açılmasının ardından Türkiye'ye getirildi. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki başarılı ameliyatın ardından ilik nakli yapılan Güneş'in bir yıl sürecek tedavi sürecine başlanıldı.

DESTEKLERLE BUGÜN BURADAYIM

İlik sonrasındaki tedavi sürecinin oldukça masraflı belirten ve zorlukla konuşabilen Güneş, "Haberler sayesinde verilen desteklerle bugün buradayım. Çok şükür sizlerin sayesinde nefes alıyorum. İlik naklimi oldum, nakil kolay oldu ama bundan sonra sürecek tedavi için masraflar oldukça ağır. Allah rızası için benim sesimi duyun, elimizde çok az miktar bir para kaldı ve bu bana bir ay yetmeyecek. Yardımlarınızı bekliyorum" dedi.

EKONOMİK OLARAK TÜKENDİK

Selda Güneş'in eşi Muzaffer Güneş de, "Selda'nın iliği yüzde 100 uyum sağladı. Şu an İzmir'de özel bir daire tuttuk eve çıkardık. Fakat masraflar çok ağır günlük 300-400 TL'yi bulan masraf var. Eşim şu an bağırsak enfeksiyonuna yakalandı. 1 aydır bu enfeksiyon ile uğraşıyoruz. Bağırsaklarında parazit oluştu. 2 ay daha bu özel evde tedavisi devam edecek. Maddi olarak tükendik, zor durumdayız. İnegöl'den iş insanlarımız Allah'a şükür destek çıkıyor ama yetmiyor" dedi.

İLAÇ 2 BİN 736 EURO

İlacın maliyetinin 2 bin 736 euro olduğunu ifade eden Muzaffer Güneş "Türk Eczacılar Birliği tedavide kullanılacak ilacın yurt dışından temin edilebileceğini söyledi. İlaç yurt dışından olduğu için şuan SGK karşılamıyor" diye konuştu.

BURSA İlik nakli olan Selda Güneş tedavisinin devamı için destek bekliyor

Kaynak: DHA

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