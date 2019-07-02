BURSA Gemlik'te Kabotaj Bayramı Coşkusu

Gemlik'te Kabotaj Bayramı Coşkusu

Denizlerimizde yolcu ve yük taşımacılığının Türk milletine ait olduğunun tescillendiği Kabotaj Bayramı 93. yılında Gemlik'te coşkuyla kutlandı.

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Liman Başkanlığı'nca düzenlenen kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Gemlik Kaymakam Vekili Dr. Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Kıvanç Kerpişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce, Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Bozkurt, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ETKİNLİKLER ESKİ BAYRAMI ARATMADI

Törenin ardından amatör denizciler, motor ve kayık sahipleri ile römorkların geçişi gerçekleşti. Türk bayrakları ile donatılan tekneler izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. İskelede toplanan Gemlikliler geçişi izlerken protokol üyeleri ve davetliler ile denize açılan Garip Yıldırım Römorku siren çalarak geçişe eşlik etti. Protokol üyeleri Gemlik açıklarında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere deniz şehitleri ve tüm şehitlerin anısına denize çelenk bıraktı.

GEÇMİŞ GÜNLERİ HATIRLATTI

Geçişten sonra ise İskele Meydanı'nda Ünsal Özbostancılar ve Gemlik Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin model tekne sergisi Gemliklilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi dolaşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan çeşitli dönemlerde Gemlik'te çalışmış teknelerin birebir modellerini görmekten mutluluk duyduğunu ve geçmiş günleri hatırladığını dile getirdi. Sergi sürerken İzzet Kaptan olarak tanınan İzzet Bayrak ve Çakal Mustafa lakaplı Mustafa Toplu'nun Gemlikliler ile bir araya geldiği 'Eski Kabotaj Bayramları' söyleşisi vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Söyleşi ile birlikte eski Kabotaj Bayramı fotoğrafları ve gazete kupürleri sergisi de gerçekleşti.

Kutlamalar Kumla'da düzenlenen yüzme yarışları ve su gösterileri ile devam ederken akşam halka açık olarak gerçekleşen Mehtap Turu ile sona erdi.

Kaynak: DHA