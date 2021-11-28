Bursa'daki kazada ölen uçak mühendisi, Nevşehir'de toprağa verildi

NEVŞEHİR (DHA) - BURSA'da otomobilin TIR'a çarptığı kazada 3 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesekçi (26), memleketi Nevşehir'de, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Selçuk Bayraktar, Baykar'da çalışan Kesekçi için "Son haftalarda kendisiyle görüştüğümüzde büyük işler başarmıştı, görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim" dedi.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir yolu Selçukgazi viyadüğü yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı gönüllüsü Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mustafa Haldız'ın (41) kullandığı 41 HZ 096 plakalı TIR'a çarptı. TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.