Bursa'da Üniversite-Sanayi işbirliğinde 'Sağlık-Sanayi' dönemi başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da Üniversite-Sanayi işbirliğinde 'Sağlık-Sanayi' dönemi başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından göreve geldiği ilk günlerde ortaya koyulan Üniversite-Sanayi işbirliği hedefi ilk meyvelerini vermeye başlıyor.

Bursa'da Üniversite-Sanayi işbirliğinde 'Sağlık-Sanayi' dönemi başlıyor
16.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:01

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından göreve geldiği ilk günlerde ortaya koyulan Üniversite-Sanayi işbirliği hedefi ilk meyvelerini vermeye başlıyor. Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından Ermaksan ile BUÜ Tıp-Diş Hekimliği-Mühendislik fakülteleri ortaklığında 'Sağlık-Sanayi' alanında projeler hayata geçirilecek.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz başkanlığında gerçekleştirilen 'Proje Tanıtım Toplantısı'na, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Akın Etemoğlu, Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ahmet Özkayan, Diş Hekimliği Fakültesi yöneticileri, akademisyenler ve Ermaksan Proje Geliştirme Birimi yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kentle bütünleşen, sanayi ile işbirliği yapan bir üniversite oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Önceliklerinin Bursa ve Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Bu anlayış ile göreve başladığımız ilk andan itibaren Üniversite-Sanayi işbirliğini harekete geçirmek amacıyla ÜSİGEM-KÜSİ gruplarını oluşturduk. Kentimizin çok önemli sanayi kuruluşlarının yöneticilerini ve iş dünyasının temsilcilerini bu gönüllü çalışma grubunun içerisine dahil ettik. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan Bey de bu grubumuz içerisinde özveri ile çalışan kıymetli sanayicilerimizden birisidir. Toplantılarımıza katılarak bizlere ufuk açıcı katkılarda bulundu. Ermaksan'da yaptığımız toplantıda güzel projeler ortaya çıkmıştı. İleri teknoloji ürünler üreten Ermaksan ile Tıp Fakültemizin, Diş Hekimliği Fakültemizin ve Mühendislik Fakültemizin ortak çalışabileceği projeler belirledik. Bu projeleri görüşmek, detaylandırmak ve atılacak adımları belirlemek için de bugün bir araya geldik" diye konuştu.

Kılavuz: "Ana hedefimiz yerli üretime katkı sunmak"

Çalışmaların ana hedefinde yerli üretimin arttırılması, Türkiye'nin kalkınması olduğunu kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Bizim ithal etmek durumunda olduğumuz malzemeleri ikame ederek, dışarıya olan bağımlılığımızı azaltmak, zor ve dar günlerimizde önümüzü açacak projeler üretmek istiyoruz. Bizimle aynı hedefi bulunan sanayicilerimizle bu anlamda çalışacak, neler yapabiliriz, hangi yolları izleyebiliriz bu konuları ele alacağız. Ortaklaşa belirlediğimiz projelerimiz var. Bunun için bir araya geldik. İnşallah ilerleyen dönemlerde tüm tarafların dahil olduğu bir şekilde Bursa'mız ve ülkemiz için ürünler ortaya çıkaracağız" dedi.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise bu çalışmaların bir milli dava olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Ülkenin bekası adına ortaya koyulan iradeye akademik camia olarak ellerinden gelen desteği vermek istediklerinin altını çizen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; "Biz bu konuda geçmişte neler yapılmış diye bir araştırma yaptık. İlk kez bu konu üzerine toplanan, fikir alışverişi yapan biz olmuşuz. Sağlık-Sanayi işbirliği hamlesini bu şekilde başlatmış oluyoruz. İnşallah birlikte çalışacak ve muvaffak olacağız. Şimdiye kadar 12 proje ürettik. 2 kez toplantı yaptık. Araya pandemi süreci girmemiş olsaydı çok daha ilerlemiş olacaktık. Ermaksan yöneticilerine teşekkür ediyorum. Teklifimizi ilk seferinde kabul ettiler. Hazırlıklarımızı yaptık. Arkadaşlarımız ilk etapta bu toplantıda 5 projemiz hakkında detaylı sunumlar yapacak. İnşallah güzel işlere imza atacağız" şeklinde konuştu.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ahmet Özkayan da Türkiye'de üretilmeyecek herhangi bir ürünün bulunmadığını söyledi. Ülkenin akademik altyapısı sayesinde bilimsel gelişmelerini sürdürdüğüne işaret eden Ahmet Özkayan; "Teknoloji, makine ve üretim alanında da bizim iş insanlarımıza ve fabrikalarımıza güvenebilirsiniz. Üretilmeyecek en ufak bir şey yoktur. Yeter ki istensin, yeter ki alt yapı olsun. Bizim insanımız, mühendisimiz bunların hepsini araştırıyor, buluyor ve yapıyor. Bursa'da da bu söylediklerimin hepsi zaten var. Türkiye artık belli bir noktaya geldi. Üretim konusunda da yapamayacağımız herhangi bir şey yok. Üniversitemiz ile ilk defa böyle yakın bir çalışma ortamı oluşturduk. Her zaman hayal ettiğimiz bir olguydu. Rektörümüze ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Çok önemli projelere ve katma değeri olan çıktılara ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Toplantıda hazır bulunan akademisyenler, daha önce belirlenen 5 ana proje için hazırladıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Alınan kararlar, oluşturulan çalışma grupları tarafından yürütülecek ve belli aralıklarla raporlanarak heyete sunulacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Haber
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Evgar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Bursa'da Üniversite-Sanayi işbirliğinde 'Sağlık-Sanayi' dönemi başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 13:03:02. #1.14#
title