Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos hayatı felç etti.

BURSA (İHA) - Bursa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos hayatı felç etti. Bazı binaların çatıları uçarken, bazı ağaçlar sökülerek yola devrildi.

Bursa'da sabah saatlerinde şiddetli başlayan lodos çatıları uçurdu yanı sıra ağaçları da sökerek yolları zaman zaman trafiğe kapattı. Uçan çatılar evlere ve arabalara zarar verdi. Evi ve arabası lodos nedeniyle zarar gören Burak Yüz, "Sabah büyük bir gürültüyle uyandım. Dışarı çıktığımda bu manzarayla karşılaştım. Can olarak çok şükür bir kaybımız yok ama maddi olarak zararımız büyük. Çatıları yaparken büyük bir ihmal var. Kaynak yapılırken yanlış kaynak yapılmış o yüzden koptu" dedi. - BURSA

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi

 'Bir daha cezaevine girmek istemiyorum' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı

"Bir daha cezaevine girmek istemiyorum" dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title