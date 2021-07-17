Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü Bursa'da sabah arabasının yanına gitti, arabasında başka birinin uyuduğunu gördü Bursa'da benzeri görülmemiş olay yaşandı.

Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü

Bursa'da sabah arabasının yanına gitti, arabasında başka birinin uyuduğunu gördü

BURSA - Bursa'da benzeri görülmemiş olay yaşandı. Sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka bir adamın uyuduğunu gördü.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erdoğan caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka birinin uyuduğunu gördü. Mustafa Peker arabasında yatan Uğur K. 'yı uyandırmadan hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arabanın başına giderek Uğur K.'yı uyandırdı. Uyanır uyanmaz şaşıran Uğur K. Polisin "Ne yapıyosun burada" sorusuna "Uyumuşum" cevabını verdi. Uğur K.'nın Genel Bilgi Toplama Sistemikontrol eden ekipler herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenildi. Uğur K.'nın çantasıyla birlikte yanında hırsızlık malzemelerinin de olduğu görüldü. Arabanın sahibi Mustafa Peker "Bu sitede ikamet ediyorum. Sabah kalktım arabamı bıraktığım yere geldim bir şahıs burada uyuyor. Hemen polise haber verdim. Bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Yanında çantası da vardı polis ekipleri çantayı kontrol ettiler"dedi.

Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

Bursa'da genç doktor kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bursa'da genç doktor kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
2 arkadaş bıçaklandılar, yaralı halde kafeye gidip yardım istediler: 1 ölü, 1 yaralı
2 arkadaş bıçaklandılar, yaralı halde kafeye gidip yardım istediler: 1 ölü, 1 yaralı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Gökhan Çıra Zeynep Bastık
Spor Mustafa Er Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 08:30:22. #1.15#

title