Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü

Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü Bursa'da sabah arabasının yanına gitti, arabasında başka birinin uyuduğunu gördü Bursa'da benzeri görülmemiş olay yaşandı.

Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü

Bursa'da sabah arabasının yanına gitti, arabasında başka birinin uyuduğunu gördü

BURSA - Bursa'da benzeri görülmemiş olay yaşandı. Sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka bir adamın uyuduğunu gördü.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erdoğan caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka birinin uyuduğunu gördü. Mustafa Peker arabasında yatan Uğur K. 'yı uyandırmadan hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arabanın başına giderek Uğur K.'yı uyandırdı. Uyanır uyanmaz şaşıran Uğur K. Polisin "Ne yapıyosun burada" sorusuna "Uyumuşum" cevabını verdi. Uğur K.'nın Genel Bilgi Toplama Sistemikontrol eden ekipler herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenildi. Uğur K.'nın çantasıyla birlikte yanında hırsızlık malzemelerinin de olduğu görüldü. Arabanın sahibi Mustafa Peker "Bu sitede ikamet ediyorum. Sabah kalktım arabamı bıraktığım yere geldim bir şahıs burada uyuyor. Hemen polise haber verdim. Bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Yanında çantası da vardı polis ekipleri çantayı kontrol ettiler"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal