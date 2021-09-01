BURSA'DA, İHRACATLIK SALÇA SEZONU AÇILDI
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BURSA'DA, İHRACATLIK SALÇA SEZONU AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin, salça ihtiyacınının önemli bir bölümünü karşılayan, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, salça sezonunu açtı.

TÜRKİYE'nin, salça ihtiyacınının önemli bir bölümünü karşılayan, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, salça sezonunu açtı. Kooperatifin bu yıl Hollanda'ya, bir milyon dolarlık salça ihracatı yapması bekleniyor.

İnegöl'de faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, salça sezonuna başladı. Kadınların çalıştığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek salçalar, yurt içi piyasanın yanı sıra, Hollanda'ya da gönderilecek. Bu ülkeye yaptıkları ihracatın her yıl arttığını söyleyen Kuluçka Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, Hollanda'ya 850 ton ihracat taahhüdümüz var. Bunu yerine getirmek için de sertifikalı ürün yetiştirmemiz gerekiyor dedi.

Önümüzdeki yıllarda daha güzel ürün yetiştireceklerini ifade eden Uğur, Hasadı yapılan biberler kooperatif üretim tesislerinde kadınlar tarafından işlenirken, hazırlanan acı biber salçaları peyderpey Hollanda'ya gönderilecek. Burada tek sıkıntımız domates fiyatlarımızın istikrarsız oluşu. İşletmedeki satışlarda oluşan fiyat istikrarsızlığı bizi üzüyor. Çiftçinin para kazanmasını çok istiyoruz. İnşallah dengeler oturur. Bu sene, toplamda bin tona yakın ihracatımız olacak. Bu ihracat sonucunda da ortalama 1 milyon dolarlık döviz girdi sağlayacağız. Böylece, üreticinin malı yerde kalmayacağı gibi istihdam da sağlayacağız. 3-4 ay sürecek sezon boyunca sadece biberde, çoğunluğu kadınlardan oluşan ortalama 90 kişi çalışacak dedi.

Ahmet Uğur, kooperatif olarak yeni bir inşaat yaptıklarını da sözlerine ekledi.

BURSA'DA, İHRACATLIK SALÇA SEZONU AÇILDI
BURSA'DA, İHRACATLIK SALÇA SEZONU AÇILDI
BURSA'DA, İHRACATLIK SALÇA SEZONU AÇILDI
BURSA'DA, İHRACATLIK SALÇA SEZONU AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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