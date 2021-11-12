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Bursa'da eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde birlikte yaşadığı eski eşini ormanlık alanda tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde birlikte yaşadığı eski eşini ormanlık alanda tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, birlikte yaşadığı eski eşi Nurdan Budak'ı (26) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kemal Bulut (31), arkadaşları S.T. (27) ve K.A. (34) ile kadının babası V.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bulut, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler S.T. ve K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.B. ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

Olay

2019 yılında boşandıktan sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle barıştığı eski eşi Kemal Bulut ile Fethiye Mahallesi'ndeki evlerinde yaşamaya devam eden 2 çocuk annesi Nurdan Budak'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti.

Polis ekipleri Bulut'u gözaltına almış, zanlı sorgusunda Budak'ı aralarındaki sorunlar nedeniyle ailesine teslim etmek için 2 Kasım'da V.B'nin iş yerine götürdüğünü, onun akşam evine gelmelerini istemesi üzerine buradan ayrılıp Hasanağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda eski eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Şüphelinin, cinayetin ardından kız arkadaşı S.T. ve çocukluk arkadaşı taksi şoförü K.A. tarafından Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir otele götürüldüğünü tespit eden polis, bu kişilerle birlikte V.B'yi de gözaltına almıştı.

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AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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