Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaparken düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
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Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaparken düştü! Pilotların sağlık durumu iyi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. İniş esnasında düşen uçağın içinde bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bursa'da eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Uçak, çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi

BURSA VALİSİ CANBOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, bölgedeki bir meyve bahçesine inen uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaparken düştü! Pilotların sağlık durumu iyi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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