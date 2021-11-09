Bursa, ipek ve çini ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil oldu

BURSA (AA) - Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile 2014 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi'ne giren Bursa'nın, şimdi de çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu "zanaat ve halk sanatları" dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olduğu bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa, dünya gelinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na üye 295 şehir arasında yer aldı.

UNESCO'nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 2021 yılında dahil olacak kentlerin belirlendiği toplantı, UNESCO'nun Paris'teki merkezinde gerçekleştirildi.

Dünya genelinde 49 şehrin Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edildiği toplantıda, Türkiye'den Bursa'nın "zanaat ve halk sanatları" dalında üye olması kararlaştırıldı.

Bu kararla UNESCO Yaratıcı Şehir Ağı'ndaki 295 şehir arasına giren Bursa; Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırşehir'in ardından, Türkiye'den bu ağa dahil olan 7'nci şehir oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alması yönünde son dönemlerde yaptıkları çalışmaların olumlu sonuç vermesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Turizm anlamında Bursa'nın en önemli zenginliğinin tarihi ve kültürel mirası olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yaptığımız üyelik başvurusu da kabul edildi. Türkiye'den 12 dosya arasında sadece Bursa ve Sivas'ın dosyası UNESCO'ya gönderilmişti. Türkiye'den sadece Bursa'nın üye olarak kabul edildiği açıklandı. Böylelikle Bursa ipeği ve İznik çinisi başta olmak üzere Bursa'mızın zanaat ve halk sanatları da evrensel değer haline gelmiş oldu. Süreç boyunca çalışmamıza destek veren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına, İl Kültür Müdürlüğümüz ve sivil toplum kuruluşlarında özellikle teşekkür ederim. Bursa zaten hak ediyordu. Hayırlı uğurlu olsun."

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