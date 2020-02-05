: Bursa akupunktur tedavisi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

05.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:47

Akupunktur tedavisi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ne (GETAT) gelen hastalar, alanında uzman doktorlar tarafından uygulanan akapunktur tedavisi ile bel fıtığı,uyku düzensizliği, kilo verme, sigarayı bırakma, depresyon gibi konularda şifa buluyor.

Osmangazi Çekirge Mahallesi'ndeki hastane binasında, Bursa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce yaptırılan GETAT Uygulama Merkezi'nde akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hacamat, hipnoterapi, homeopati, kupa, mezoterapi, ozon, proloterapi, sülük gibi geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yönetimleri uzman hekimlerce uygulanıyor. Hastaların en çok ilgi gösterdiği akupunktur, kilo vermeden sigarayı bırakmaya bel fıtığından uyku düzensizliğine kadar bir çok şikayete çözüm oluyor.

'TEDVİDEN ÖNCE TÜM TESTLER YAPILIYOR"

Sağlık Bakanlığımızın Daire Başkanlığımızın 2014 yılındaki çıkarttığı Mevzuat düzenlemesiyle geleneksel tıp tedavilerinin hastanelerde yapılmaya başlandığını belirten Bursa GETAT Merkez sorumlusu Uzm. Dr. Mürsel SALİ, 'Tedaviler hastane içlerinde ve devlet güvencesi altında yapılmaya çalışılıyor merdiven altından kurtarılması hedeflendi aslında. Burada halk sağlığına ciddi bir katkı yapılıyor. Hastaların öncelikle tedbirleri yapılırken bazen bunların tedavisine örneğin bir hacamat tedavisi için veya akupunktur tedavisi için başvurduğun da öncelikle tespitleri yapılıyor. Hastanın bu duruma engel teşkil edebilecek veya kafa karıştıra bilecek bir sorunları varsa örneğin bir kan düşüklüğü varsa veya bir karaciğer hastalığı varsa vesaire bunlar tespit ediliyor. Dolayısıyla hastaya aslında yanlış tedaviler uygulanmasının da önüne geçiliyor. Dolayısıyla tıbbi tedavi ile uyum içinde gitmesi sağlanıyor bu merkezin en büyük katkısı aslında buö dedi.

'AKUPUNKTURA TALEP GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

5300 yıllık bir geçmişe sahip olan akupunktur hakkında bilgiler veren akupunktur uzmanı Uzm. Dr. Zübeyir YAĞMUR şöyle konuştu,

"Akupunktur binlerce yıldır binlerce hastalıkta kullanılan tedavidir. Akupunktur destekleyici, koruyucu ve tedaviye destek amaçlı binlerce yıldır kullanılan bir tedavi şeklidir. Kullanım yerleri açısından düşündüğünüzde, tepeden tırnağa diyebileceğimiz ruhsal hastalıklardan tutun da depresyonlardan kaygı bozukluklarından duygu durum bozukluklarından yanı sıra kulak burun boğaz hastalıklarından kulak çınlamasından, göz hastalıklarından yine kalp kas ve iskelet hastalıklarından fibromiyaljilardan ve diğer bir türlü nörolojik hastalıklara kadar migrenlere kadar kullanılan bir tedavi şeklidir. Tabi Türkiye de daha çok yaygın olarak en fazla kilo ve sigara bırakma olarak bilinen akupunktur, aslında bir sürü hastalıkta kullanılan bir tedavi ve tedavi şeklidir. Bu hastalıkların hem korunmasında hem önlenmesinde hem de tedavi edilmesinde normal modern tıbba bir destekleyici olarak zaten şuanda batıda da çok kullanılıyor ve Türkiye'de de bu teknikler kullanılmaktadır. Tedavi süreci hastalığın akut olması ve kronik olması veya çok ani gelişmesi ya da yıllara dayanan hastalık olması durumuna göre değişmekte çok acil gelen hastalarda beş, on seans arası cevap alabilmişken bazı hastalarda bu on beş, yirmi seansı bulabilmekte. Akupunktur yavaş yavaş Türkiye'de tanınmaya başlandı insanlar fayda gördükçe daha çok çevresindeki insanlara söylüyor ve talep çoğalıyor. Bize gelen hastaların şikayetleri baş ağrılarından tutun bel boyun ağrıları ve fıtıklarına kadar fibromiyaljilara kadar bir sürü çeşitli hastalar geliyor. "

'13 YILLIK BEL FITIĞI AĞRISINI AKUPUNKTUR İLE YENDİM"

Tedavi sürecini anlatan GETAT merkezinde tedavi gören Aygül ORHAN, 'Ekim ayından beri Akupunktur tedavisi görüyorum bel fıtığı, uyku düzensizliği, yumurtalık kisti nedeniyle sıkıntılar yaşıyordum ve 13 yıl kadar bel fıtığı ağrısı çektim. Modern tıpta bunun çözümünü aradım fakat kısıtlı çözümler var yani eğer hastalık çok ileri boyutta değilse bir çözüm bulunamıyor Egzersiz tavsiye ediliyor fakat egzersizi ağrı nedeni ile yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu ağrının çözümünü ararken akupunkturu buldum ve çok faydasını gördüm daha rahat spor yapabiliyorum spor yapabildiğim için kilo verebildim. Kilo verdiğim için hayatım kolaylaştı, daha sağlıklıyım, daha huzurluyum. Gece uykularım düzeldi ve kistimde gerileme oldu geçen hafta ultrason sonucumu aldım artık ameliyat olmam gerekmiyor dolayısıyla ağrı çeken herkesin bu tedavi yöntemini denemesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu