Büro Memur Sen Başkanı Yazgan, Antalya Şubesinin Genel Kuruluna katıldı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendikanın Antalya Şubesinin Genel Kuruluna katıldı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendikanın Antalya Şubesinin Genel Kuruluna katıldı.

Antalya Öğretmenevi'nde düzenlenen genel kurulda konuşan Yusuf Yazgan, 2001 yılında başlattıkları mücadele sonucu bugün Büro Memur Sen'in yetkili sendika pozisyonuna geldiğini anlatan Yazgan, "Bu mücadeleye güç veren bütün teşkilat mensuplarımızı selamlıyorum. 2001 yılında sendikanın kuruluşunu gerçekleştirdiğimizde süreç zordu, teşkilatlanmada zorlanıyorduk. Ama Türkiye'nin demokratikleşmesi ve memurların sendika sayısı seçme özgürlüğünün artması neticesinde Büro Memur-Sen de çığ gibi bir üye artışı yaşandı. Bu mücadelede büyük emekler verildi. Antalya'da 2 bin 130 ile Türkiye'de en fazla üyesi olan şubelerden birisidir" diye konuştu.

2013 yılında Büro Memur-Sen'in ilk kez yetkili sendika olduğunun altını çizen Yusuf Yazgan, "Bu yetkiyi almak genel başkan olarak bizlere nasip oldu. Bir daha bu yetki kürsüsünden sendikamız inmedi. Üye artışımız devam ediyor. O yıl sendikamız 5 katlı bir bina satın aldı. Genel başkanlığı bıraktığımız 3 yıllık dönemde maalasef bu bina boş kalmış. Biz 15 Mart 2020 tarihinde yeniden göreve geldik, eski hizmet binamızı yeniden değerlendirdik. Burayı 54 yataklı bir konuk evi yapma projesini hayata geçirdik. 1-2 ay içinde bu evin açılışını yapacağız. Ankara'ya gelirken artık yer sorunumuz olmayacak, konuk evimizde kalacağız. Atıl duran eski hizmet binamız aktif konuma geçti" dedi.

"Elde edilen kazanımlar"

Üyelerin 'sendika bugüne kadar ne yaptı' diyebileceğini ifade eden Yazgan, "Sendika bugüne kadar bir çok şey yapmış. Biz önceden Antalya'ya geldiğimizde 4-C'liler önümüzü keser, 'Başkanım biz geçici personeliz, ne zaman kadroya geçeceğiz' derlerdi. Bu arkadaşlarımız ilk defa sendikalara üye olma hakkını Büro Memur-Sen'le elde etti. Arkasından 4-C'lileri sözleşmesi statüye geçirilmesine sendikamız neden oldu. 4-B'li arkadaşlarımız değişik değişik periyotlarda, 4-B'li sözleşmeli arkadaşlarımız kadroya geçti ve geçmeye devam edecekler. Gelir uzmanlığının kapısını ilk defa Büro Memur-Sen açtı. Gençlik Spordaki arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesini sağladık. En önemlilerinden biridir, Adalet Bakanlığı yıllardır mücadele ettiğimiz bir kurum, mübaşir kardeşlerimizin yardımcı hizmetler sınıfından, genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi de bize nasip oldu. Bir çok kazanım elde edildi. Daha elde edeceğimiz kazanımlar ve çözeceğimiz sorunlar var" ifadelerine yer verdi.

"Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi"

Geçtiğimiz günlerde Kamu Personeli Danışma Kurulu olduğunu anımsatan Yazgan, "Konfederasyon başkanımızla birlikte yetkili sendika olarak oradaydık. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma grubunun kurulmasını sağladık. Toplu sözleşmede bu anlamda bir müjde gelecek. Bir başka gündemde, görevde yükselme sınavlarının 3 yıllık periyotlarda aşmamak kaydıyla yapılması. Kurumlar artık keyfe keder değil 3 yıllık periyotlarla görevde yükselme sınavları yapmak zorunda kalacak. Bununla ilgili de çalışma grubu oluşturuldu" diye konuştu. Yazgan, yardımcı hizmetler sınıfının kanayan bir yara olduğunu belirterek, genel idare hizmetler sınıfına geçirilmeleri için ciddi bir çalışma içinde olduklarını bildirdi.

Kurum içi uzmanlık

Kurum içi uzmanlık kadrolarının oluşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yazgan, "Kurumlar arasında mevzuatı olan ve iş yoğunluğu fazla olan kurumlardaki personel hareketi, daha az iş olan kurumlara doğru hareket söz konusu. Orada belirli bir birikim yapmış arkadaşların mevzuat bilgilerinin boşa gitmesi söz konusu, hem de arkadaşlarımızın maaşlarına buradan bir artış söz konusu. Bu üç projeyi önemsiyoruz" dedi.

Zam talebi

Ağustos ayında toplu sözleşme olduğunu hatırlatan Yazgan, "Biz bu sene enflasyonun üzerinde bir zam bekliyoruz hükümetten. Bunun için kongrelerin sonunda açıklamalar yapılacak. Toplu sözleşme masasına güçlü şekilde gitmeyi planlıyoruz. Bu giderler ve memurun cebinden gıda ve temizlik maddesi olarak gidenler telafi edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Genel kurula, Büro Memur Sen Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yüksel, Abdullah Koyuncu, Eyüp Beyhan, Başkanvekili Bilal Oktay Çiçeklitaş ve çok sayıda üye katıldı. Tek liste girilen genel kurulda Büro Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Ünal Hisarkaya, güven tazeledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı