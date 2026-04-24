Tokat'ta kuruyan şelale eski günlerine geri döndü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde geçen yıl susuz kalan Su Uçuran Şelalesi, son yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

Reşadiye ilçesi Çakmak köyü yakınlarında bulunan ve görüntüsü ile mest eden Su Uçuran Şelalesi, geçtiğimiz aylarda sıcak hava ve bilinçsiz sulama nedeniyle tamamen kurumuştu. 2025 yılı Temmuz ayında susuz kalan şelale, bölge halkını endişelendirmişti. Son günlerde etkili olan yağmurlar ve yüksek kesimlerde karların erimesiyle birlikte şelale yeniden canlandı. Daha önce kurumuş haliyle görüntülenen Su Uçuran Şelalesi'nin yeniden akmaya başlaması hem yöre halkını hem de bölgeden geçen vatandaşları sevindirdi.

Şelalenin eski görüntüsüne kavuşmaya başladığını belirten Süleyman Yaprak, "Su Uçuran Şelalesi kurumuştu. Son günlerde yağışlardan dolayı şelalemiz eski görüntüsüne kavuştu. Bu durumdan biz de çok mutluyuz" dedi. - TOKAT

