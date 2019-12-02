Burdur şişe yurt içinden ve dışından yoğun talep

02.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:44

DOKUZ yıl önce coğrafi işaret alınmasıyla tescillenen Burdur şiş, bölgenin en önemli damak tadı olarak biliniyor. Doğum yapmamış düvenin kaburga etinin kıyma haline getirilip, tuz ve su ile yoğrulmasıyla yapılan Burdur şiş, bölge halkı tarafından sıklıkla tüketiliyor. Lokantacı Mücahit Özcakka (45), Burdur şişi yurt içine ve dışına kargoyla gönderdiklerini söyledi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nca yapılan başvuru sonrası 2010 yılında Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret alınmasıyla tescillenen Burdur şiş, kenti ziyaret edenlerin aradığı lezzet haline geldi. Burdur'da ilkokul 3'üncü sınıfta garson olarak başladığı lokantacılıkta 35'inci yılını dolduran Mücahit Özcakka, Burdur şişin başka şehirlerde de yapıldığını; ancak kentteki lezzeti vermediğini söyledi. Özcakka, "Herkes şiş yapar ama Burdur şişin yerini tutmaz. Burdur şiş Burdur'da yenir. Bu işe sevgini katacaksın. Severek yapacaksın. Pidesiyle unuyla ocağıyla bu işi severek yapacaksın. Bu iş bir sanat" dedi.

'TUZ VE SU DIŞINDA BİR ŞEY KATMIYORUZ'Burdur şişin doğum yapmamış düvenin kaburga etinden yapıldığını, lezzetinin de buradan geldiğini aktaran Özcakka, "Herhangi bir katkı maddesi yok. Kıymaya, tuz ve su dışında başka bir şey katmıyoruz. Burdur şişte baharat yoktur. Kıymayı tuz ve su ile yoğurduktan sonra şişlere takıyoruz. Ocakta pişirdikten sonra servis ediyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin çeşitli illerine kargoyla Burdur şiş gönderdiğini de anlatan Mücahit Özcakka, "Burdur'da yetişen kişi bu şişin hastasıdır. Başka şehirlerde yaşayan hemşehrilerimiz çocukluklarında damak tadını aldıkları şişi özledikleri zaman arıyor. Biz de onların damak tadına uygun olarak şişlerimizi hazırlayıp, kargoyla gönderiyoruz. Kişi Burdur'da yetiştiyse isterse her gün biftek, bonfile yesin çocukluktan gelen Burdur şişin yerini tutmaz" dedi.

Mücahit Özcakka, yurt dışına da kargoyla Burdur şiş gönderdiklerini, Burdur şişten sonra kaymaklı kadayıfın da olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA