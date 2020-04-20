Burdur Milletvekili Mehmet Göker: "Saldırının mühürlenen bir otel sebebiyle olduğunu düşünüyoruz"
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Burdur Milletvekili Mehmet Göker: "Saldırının mühürlenen bir otel sebebiyle olduğunu düşünüyoruz"

Burdur Milletvekili Mehmet Göker: "Saldırının mühürlenen bir otel sebebiyle olduğunu düşünüyoruz" Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerine gelerek kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

20.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:03
Burdur Milletvekili Mehmet Göker: 'Saldırının mühürlenen bir otel sebebiyle olduğunu düşünüyoruz'

Burdur Milletvekili Mehmet Göker: "Saldırının mühürlenen bir otel sebebiyle olduğunu düşünüyoruz"

BURDUR - Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerine gelerek kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, saldırının nedenine ilişkin, "Kanaatımız yaklaşık bir hafta önce bölgede faaliyet gösteren bir oteli, yasa dışı faaliyete bulunması gerekçesiyle başkanımız mühürleyip ruhsatını iptal etmişti. Büyük ihtimalle olay bununla kaynaklı. Şu anda devam etmekte olan adli bir süreç olduğu için fazla yorum yapmanın anlamı olmadığını düşünüyorum" dedi.

Dün gece 04.40 sıralarında Burdur'un Yeşilova İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Mümtaz ve Fatma Şenel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CHP'liler hastaneye akın etti

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve diğer pati üyeleri Hastaneye akın etti. Ayağından yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve Eşi Fatma Şenel'i ziyaret eden CHP liler hastane çıkışında açıklama yaptılar. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Başkan bey acil ameliyata alındı. Ameliyattan çıktı şu an sağlık duru iyi. Tek sevincimiz bu olayda can kaybının olmadığı. Bu saldırıyı Burdur Belediye Başkanımız, il ve ilçe örgütümüz ile kadın kolları başkanlarımız olarak şiddetle kınadığımızı Türkiye'nin bilmesini istiyoruz. Olayı yapanların kendisini emniyet mensubu gibi tanıtarak Şenel'i evini dışına çıkardıklarını belirterek 'silahla 5 el atış yapılıyor. Mermilerin 3'ü sol bacağına 2'si sağ bacağına isabet ediyor. Eşi artık yeter diyerek araya girmesi üzerine 2 el de ona atış ediliyor. Başkanımızın iki kemiğinde kırık tespit ettik onlar acil müdahalede bulunuldu. Tedavileri sürüyor kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

CHP Burdur Milletvekili Göker, saldırının nedenine ilişkin, "Kanaatımız yaklaşık bir hafta önce bölgede faaliyet gösteren bir oteli, yasa dışı faaliyete bulunması gerekçesiyle başkanımız mühürleyip ruhsatını iptal etmişti. Büyük ihtimalle olay bununla kaynaklı. Şuanda devam etmekte olan adli bir süreç olduğu için fazla yorum yapmanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Gün içinde gerek Valiliğimiz gerekse savcılığımızdan ulaştırılan bilgiye göre olayla ilgili iki kişinin yakalandığını öğrendik. Net bir açıklama yapılarak olay açığa kavuşacaktır. Olay işleniş şekliyle mafyavari bir gözdağı vermekten ibaret olduğunu düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Burdur Milletvekili Mehmet Göker: 'Saldırının mühürlenen bir otel sebebiyle olduğunu düşünüyoruz'

Kaynak: İHA

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