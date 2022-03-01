Burcu Kıratlı'dan Müjdeli Haber!

Hollywood merkezli bir markayla ülkemizi temsil edecek olan Burcu Kıratlı, "Seçimlerinden dolayı çok mutlu ve gururluyum, umarım herkes için güzel ve katkılı bir iş olacak" dedi.

"KENDİ MARKAM OLMAZ HERHALDE"

İleride kendi markasını çıkarmak isteyip istemediği sorulan oyuncu, "Ben sadece oyuncuyum, kendi markam olmaz herhalde. Herkes en iyi bildiği işi yapmalı, ben oyunculukta devam etmek istiyorum. Tiyatro oyunumuz çok güzel gidiyor, şimdi dijital bir kanala projem olacak. Yani eski tempoma geri döndüm" dedi.

"KISMET MESELESİ"

Sinan Akçıl ile yeniden boşanma kararı alan oyuncu, "Evliliğinizi bitirme kararı aldınız. İşleriniz açıldı mı?" sorusuna, "Bu insanın kendi kısmeti, doğru zaman ne ise o oluyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"TAKİPÇİ SAYISINA GÖRE OYUNCU SEÇMEK YANLIŞ"

Sosyal medyada takipçi sayıları yüksek isimlerin dizilere seçilmesini soran muhabirlere yanıt veren Burcu Kıratlı, "Diğer oyuncu arkadaşlarıma taş atmak gibi olmasın, bunun doğru seçim olmadığını düşünüyorum. Senelerce bu işin eğitimini aldık, takipçi fazla diye seçilmesi yanlış ve 5-6 bölüm sonra proje bitiyor. Çok güzel işler maalesef erken bitiyor, bunlara dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

BURCU KIRATLIKİMDİR?

Burcu Kıratlı kimdir, nereli, kaç yaşında; Burcu Kıratlı 23 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kıratlı, 32 yaşındadır ve oyunculuk yapmaktadır.

İlk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Günümüzde Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermektedir.

Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de müzisyen Sinan Akçıl ile evlenmiştir. Kıratlı ile Akçıl'ın bir süredir ikinci kez boşanma hazırlığı yaptığı biliniyor.