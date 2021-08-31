Burcu Güneş iki yıl aradan sonra ilk konserini Burdur'da verdi

- Burcu Güneş iki yıl aradan sonra ilk konserini Burdur'da verdi Güneş Elinde Türk Bayrağı ile 10.Yıl Marşını söyledi.

- Burcu Güneş iki yıl aradan sonra ilk konserini Burdur'da verdi

Güneş Elinde Türk Bayrağı ile 10.Yıl Marşını söyledi.

BURDUR - Korona Virüs nedeni ile Türkiye genelinde yasaklanan konserler yeniden start alırken Burcu Güneş' de ilk konserini iki yıl aradan sonra Burdur' da verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan Güneş " Hoş bulduk Burdur'um, Pandemi sonrası İki yıl aradan sonra ilk Burdur' da konser veriyoruz. Umarım bereketli olup, böyle konserlerle devam eder, Bugün 30 Ağustos Zafer bayramımızın 99. Yıl dönümü, Bu büyük zaferi Türk milletine armağan eden Türk Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk'e siyah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimiz saygı ve minnetle anıyoruz" dedi. 10, yıl marşını coşkuyla söyleyen sanatçı Burcu Güneş söylediği şarkılarla izleyenleri coşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan