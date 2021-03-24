Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz hangi takımda? Burak Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Futbol yaşamındaki başarıları ile merak edilen Santrfor mevkisinde oynayan Türk Millî futbolcu Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz hangi takımda? Burak Yılmaz kaç yaşında, nereli?

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Burak Yılmaz,15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da doğdu.Manolya Yılmaz adında bir kardeşi vardır. Futbola 13 yaşında Antalyaspor altyapısında başladı. 2000-2001 sezonunun sonlarından 16 yaşındayken Antalyaspor A2 takımında forma giymeye başladı. 2002'de profesyonel sözleşme imzaladı. 6 Nisan 2003'te Gümüşhane Doğanspor karşısında son 5 dakika oyuna girerek ilk kez Antalyaspor forması giydi. 2. Ligdeki takımda toplam 4 maçta oynadı. Bunların birinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2003-04 sezonunda daha çok forma şansı bulan Yılmaz, ilk kez Türkiye Kupası'nda da forma giydi. 2004-05 sezonundaki ilk maçında Karşıyaka'ya kariyerinin ilk golünü kaydetti. 29 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz, takımının kümede kalmasına yardım etti.

2005-06 sezonunun başında takımda forma şansı bulamayan Yılmaz, özellikle ikinci yarıda takımının değişmez isimlerinden oldu. 24 maçta 9 gol atan Burak Yılmaz, takımının lig ikincisi olarak Süper Lig'e çıkmasına yardım etti. Sezon içinde gördüğü 2 kırmızı kartla da agresif yönünü gösterdi.

BEŞİKTAŞ

Jean Tigana'nın ısrarlı isteği sonucu 14 Haziran 2006'da Beşiktaş'a transfer oldu. 30 Temmuz 2006'da Beşiktaş sezona Süper Kupa galibiyeti ile başlarken Yılmaz, ilk 18'de yer almamıştı. 6 Ağustos 2008'de Manisaspor ile oynanan maçta ilk kez resmi olarak Beşiktaş forması giydi. 25 Ağustos 2006'da Konyaspor'u 3-1 yendikleri maçta 2 gol atarak Beşiktaş'taki ilk gollerini atmış oldu.

Bir sonraki haftada da ise Trabzonspor'a golünü attı. Toplamda 30 maçta 5 gol attı. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin ardından lig ikincisi oldular. Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta 1 gol attı ve kupayı müzelerine götürdüler. Bu da Burak Yılmaz'ın kariyerindeki ilk kupa oldu. UEFA Kupası grup maçlarının hepsinde forma giydi.

2007-08 sezonunda takımın başına Ertuğrul Sağlam geçti. Sağlam döneminde Yılmaz daha az forma şansı bulmaya başladı. Sezonun ilk yarısında 9 maçta forma giyen Burak Yılmaz tek golünü Trabzonspor'a kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme gruplarında bir maçta forma giydi. Gruplarda ise grubun son maçı olan FC Porto maçında ilk 11'de sahaya çıksa da devre arasında oyundan alındı.

Vestel Manisaspor

Devre arasında golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş, Filip Holosko'yu almak için 5 milyon euro + Koray Avcı ve Burak Yılmaz'ı Manisaspor'a verdi. Takımın ilk 11'ine hemen giren Yılmaz, 3. lig maçında, kupalarla berabere 5. resmi maçında ilk gollerini Denizlispor'a attı. Hat-trick yaptığı maçı Manisaspor 3-2 kazandı. 9 Şubat 2008'de Galatasaray'a da bir gol kaydetti. Toplamda 16 maçta 9 gol atarak kendini gösterdi. Manisaspor'da forma giydiği son maç 5-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiydi.

FENERBAHÇE

Haziran 2008'de Yılmaz, Fenerbahçe'ye 4 yıllığına transfer oldu. Ancak Luis Aragones tarafından forma şansı bulamadı. Ligin ilk yarısında 6 maçta forma giyen Yılmaz bunların sadece birinde ilk 11'de sahada yer almıştı. Fenerbahçe formasını giydiği son lig maçı 9 Kasım 2008'deki 4-1'lik Galatasaray galibiyeti olmuştu. Türkiye Kupası'nda da 3 maç şans buldu. Gruplarda iki maç şans bulan Yılmaz'ın son Fenerbahçe maçı 3 ay aradan sonra sahaya çıktığı Sivasspor kupa yarı finali maçı oldu. Ancak bu maçta da 90. dakikada oyuna girdi. Fenerbahçe kupayı finalde Beşiktaş'a 4-2 yenilerek kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç forma şansı buldu. MTK, Partizan, FC Porto, Arsenal ve Dinamo Kiev karşısında oynadı. Fenerbahçe forması ile çıktığı toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmiş oldu.

Eskişehirspor

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan futbolcu Eskişehirspor'a bir yıllığına kiralandı. Ligin ilk yarısında 14 maç forma giyen futbolcu, ligde sadece Kasımpaşaspor karşısında 85. dakikada attığı kafa golüyle 1-1'lik beraberliği getiren golü atmıştı. Kupada da bir golünü bulunan Yılmaz'ın Eskişehirspor forması giydiği son maç kupadaki Fenerbahçe maçı oldu.

Trabzonspor

2009-10 sezonunun devre arasında Fenerbahçe Gökhan Ünal'ı 3.2 Milyon € ve Burak Yılmaz karşılığında Trabzonspor'dan aldı. Şenol Güneş'in de onay vermesiyle Yılmaz, Trabzonspor'lu oldu. 15 Şubat 2010'da Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son 15 dakika oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı. 26 Şubat'ta ise ilk golünü Antalyaspor'a attı. Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarında forma giydi. Finalde rakipleri ve eski takımı olan Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek kupayı kazandılar. Bu maçtan 10 gün sonra ise Fenerbahçe ile ligin son maçını oynadılar. Güiza ile 13. dakikada öne geçip şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe'ye 23. dakikada golünü attı. Maç 1-1 biterken, Bursaspor da Beşiktaş'ı 2-1 yenince, Bursaspor şampiyon oldu.

2010-11 sezonunda takımın en etkili oyuncularından oldu. Sezona tarihlerinde ilk kez kazandıkları TFF Süper Kupa ile başladılar. Burak, Avrupa arenasına Liverpool FC ile oynadıkları UEFA Kupası eleme maçlarıyla geri döndü. Özellikle ligin son haftalarında maçta geçirdiği sakatlığa rağmen 88. dakikada gol atarak Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdiği Beşiktaş maçı, Galatasaray ve Bursaspor'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetlerde attığı gollerle Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında önemli bir yardımcı oldu.

2011-2012 sezonunda toplam 32 gol atarak Süper Lig gol kralı olmuştur.

2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuştur. Sergen Yalçın'ın "dört büyüklerde oynayan tek futbolcu" ünvanına böylece ortak olmuştur...

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

94 kez millî takımlara çağrılan Burak Yılmaz, 8 kez Türkiye U-17, 10 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 11 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21, 1 kez Türkiye A-2 ve 14 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 68 kez milli formayı giymiştır ve müsabakalarda 5 gol kaydetmiştir.

Başarıları

2011- Futbol Plus Dergisi Yılın Forver Oyuncusu ödülü

2011 - 2012 - Süper Lig gol kralı

2012 - Türkiye Futbol Adamları Derneği Yılın Futbolcusu

2012 - 2013 - Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi oyuncusu

Altyapı Kariyeri

2001-2003 Antalyaspor

Profesyonel Kariyeri

2003-2006 Antalyaspor

2006-2007 Beşiktaş

2007-2008 Vestel Manisaspor

2008-2009 Fenerbahçe

2009-2010 Eskişehirspor

2009-2012 Trabzonspor

2012-2016 Galatasaray

2016- --- Bejing Guoan (Çin)