Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
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Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı

20.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:01
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'in ünlü oyuncusu Burak Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal'ın İzmir'in Karabağlar ilçesindeki güzellik salonunun açılışına katıldı.

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'in ünlü oyuncusu Burak Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal'ın İzmir'in Karabağlar ilçesindeki güzellik salonunun açılışına katıldı. Açılış için set arasında İstanbul'dan alelacele İzmir'e geldiğini  söyleyen Sergen, Sadakatsiz'in ikinci sezonunun da çekileceğini müjdeledi.

Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinin ünlü oyuncusu Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, İzmir'in Karabağlar ilçesinde, güzellik salonu açtı. İstanbul'dan gelen Burak Sergen de Ünsal ile açılışta misafirleri ağırladı. Bakım ve güzelliğe dair her hizmetin verileceği salonda cilt bakımı, zayıflama, kalıcı makyaj, protez tırnak için oluşturulmuş alanlar bulunuyor.

Salonu açma sürecinin 2 yılı bulduğunu anlatan Nihan Ünsal, "Çok uğraştım. Pandemi girdi araya, hala eksiklerimiz var. Bir yer açmaya karar vermek zaten zor. Daha sonra ufak tefek eksiklikler çıkıyor. İstediğim gibi olmayabiliyor bazı şeyler. Bugün açılışım var ama tabelam yok mesela. Bugünün şakası o oldu bana" dedi.

'GİRİŞİMCİ KADINLARI DESTEKLİYORUM'

Kadınların kendi meslek kollarında girişim yapmalarını desteklediğini ve onlara cesaret vermek istediğini söyleyen Ünsal, "Girişimci kadınları destekliyorum. Kesinlikle, kimse durmasın, beklemesin, elinden geleni yapsın. Kadınlar kendi işlerini kursunlar. Devlet zaten destek oluyor. Herkes kendi işini yapabilir. Küçük ya da büyük kadınlarımız bir şeyler yapsın. Çünkü zor ama başardığınızda kendinizi iyi hissediyorsunuz ve etrafınıza da 'Ben yapabiliyorum' diye gösteriyorsunuz" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Burak Sergen de nişanlısını desteklediğini belirterek, "Açılış için set arasında İstanbul'dan alelacele geldim, nişanlımın yanında olayım diye. Uzaktan pek müdahil olamadım buraya ama çok profesyonel bir yer olmuş. Kendisi de zaten işi çok iyi bilir. Hep böyle bir yer isterdi. Tabi eksikler olacak ama onları da nazar olarak sayıyoruz. Böyle bir iş kolu bana çok yabancı. Biz de sette makyaj yapıyoruz ama burada kadınlara yönelik her odada başka bir şey var. Buraya gelip sıfır numara çıkabilirsiniz. Kompakt olması çok iyi. Herkesin bildiği kadar biliyorum güzellik ve estetiği. Bir insanın kendini iyi hissetmesi, etrafını ve bütün muhatap olduğu insanları etkiliyor. Onun için bakım çok pozitif bir şey. İnsanları güzelleştirmek, kusurlarını kapatmak çok güzel bir iş. Onun için Nihan'ıı çok destekledim. Hayırlısı olsun, müşterisi bol olsun" dedi. 

'DİZİDE HERKES KENDİNDEN BİR ŞEYLER BULUYOR'

Halk tarafından büyük ilgi gören 'Sadakatsiz' dizisinin ikinci sezonunun da çekileceğini kaydeden Sergen, "Dizi çok güzel gidiyor. İyi bir kast, iyi bir yönetim, iyi bir prodüksiyon şirketi, iyi bir senaryo her zaman başarıyı getiriyor. Sadakatsiz Dr. Foster'ın uyarlamasıydı ama artık bize döndü. Halk çok ilgi gösterdi. Ekip olarak çok mutluyuz. Sezon finalini bekliyoruz, sonra da devam edecek gibi duruyor. Herkes kendinden bir şey buluyor. Biraz acı da olsa, bazı gerçekleri öne çıkarıyor. Ben de hoşlanarak oynuyorum" diye konuştu.

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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