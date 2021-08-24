Burak Deniz, sarmaş dolaş pozla Didem Soydan'la ayrılık iddiasını yalanladı
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Burak Deniz, sarmaş dolaş pozla Didem Soydan'la ayrılık iddiasını yalanladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun süredir aşk yaşayan ancak haklarında ayrılık iddiası çıkan Burak Deniz ile Didem Soydan, çifti sarmaş dolaş poz vererek iddiaya son noktayı koydu. Deniz'in Instagram hesabından paylaştığı aşk pozu kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.

Ünlü manken Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye yelken açtı ancak aşklarını kameralardan uzak yaşamayı tercih etti. Çok sık görüntü vermeyen çift, bu sefer de aşk dolu pozlarıyla adlarından söz ettirdi.

AYRILIK İDDİASINA FOTOĞRAFLI YANIT

Genç çiftin geçtiğimiz günlerde Deniz'in Maraşlı dizisindeki rol arkadaşı Alina Boz ile yakınlaştığı iddiasıyla ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Çift, haklarında çıkan ayrılık haberlerinin ardından aşk dolu bir pozunu paylaşarak tüm dedikodulara son noktayı koydular.

AŞK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 5,2 milyon takipçisi bulunan Burak Deniz, sevgilisini öptüğü bir pozunu paylaşarak gün batımı ve gül emojisi koydu. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Burak Deniz, sarmaş dolaş pozla Didem Soydan'la ayrılık iddiasını yalanladı - Haberler Magazin
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