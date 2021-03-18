Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı
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Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı

18.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:17
Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı

Bünyan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ınc yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Bünyan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ınc yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Bünyan Şehitliğinde düzenlenen törene Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, şehit yakınları ve ilçe protokolü katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan tarafından tüm şehitlerimiz için dua edildi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106.yıl dönümünde, "Çanakkale geçilmez" diyerek göğsünü siper eden kahraman Mehmetçiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin'de, "Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı
Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı
Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı
Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı
Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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