Son dakika haberi... Bulgaristan tarihinde ilk kez bir parti lideri Türk Cumhurbaşkanı adayı

BURSA (İHA) - Bulgaristan'da bu pazar yapılacak seçimlerde ilk kez parti lideri bir Türk aday, Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin adayı olarak mücadele verecek.

Türkiye'deki Balkan dernekleri, Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı Türklerin oy kullanması için seferber oldu. Türkiye genelinde kurulacak 126 sandıkta 60 binin üzerinde soydaşın Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanması bekleniyor. Okulların kapanması dolayısıyla çok sayıda Türk vatandaşının da Bulgaristan'a gitmesi bekleniyor.

BULGARİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

Bulgaristan pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı. Hem parlamento hem de yeni Cumhurbaşkanı seçilecek bu seçimlerde ilk kez bir Türk, parti lideri vasfıyla Cumhurbaşkanı Adayı olarak seçimlere katılacak. Bulgaristan tarihinde en son 10 yıl önce Şaban Sali isimli bir Türk, tek başına aday adayı olmuş o yıl ki seçimlerde hiç bir siyasi partinin desteği olmadan 41 bin oy almıştı. Pazar günü yapılacak seçimlerde Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Bu sene 3. kez seçim görecek olan Bulgaristan'da Temmuz ayındaki son seçimlerde 6 milyon 668 bin 540 kayıtlı seçmenden 2 milyon 731 bin 225'i oy kullandı. Yüzde 40'lık gibi az bir katılımın olması Pazar günü yapılacak olan seçimlerde çifte vatandaş soydaşların sandığa eksiksiz gitmesi halinde Türk adayın şansını bir kez daha ortaya çıkardı.

TÜRKİYE'DE SEÇİM HEYECANI

Seçim heyecanı Türkiye'ye de yansımış durumda. Türkiye'de bu seçimlerde oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 350 bin 'çifte vatandaş' bulunuyor. Türkiye genelinde bu yıl açılan 126 sandıkta 60 binin üzerinde çifte vatandaşın oy kullanması bekleniyor. Türkiye'de 14 Kasım Pazar günü sabah 07.00 itibarıyla Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da merkez ve ilçelerde birden çok noktada sandıklar kurulacak. Oy verme işlemi 21.00'e kadar devam edecek. Sadece kimlik belgesi ile oy kullanılabilecek, ehliyet geçerli olmayacak. Seçmen listesinde adı çıkmayanlar da kimlik belgelerini ibraz ederek oy kullanabilecek. Kayıt yaptırmayanlar Pazar günü sandık başında dahi dilekçe doldurarak oy verebilecek.

EN FAZLA SANDIK BURSA'DA

Türkiye genelinde 19 ilde kurulan 126 sandıktan 30'u Bursa'da bulunuyor. En fazla çifte vatandaşın ikamet ettiği Bursa'da 25 ile 30 bin arası oy kullanılması bekleniyor. Sandık sayısına göre İstanbul 27 sandıkla ikinci, Tekirdağ 18 sandıkla üçüncü, 12 sandıkla İzmir dördüncü sırada yer alıyor. Bu illeri 8 sandıkla Kocaeli, 7 sandıkla Kırklareli, 3'er sandıkla Yalova, Edirne, Manisa, Ankara, 2'şer sandıkla Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir ile 1'er sandıkla Sakarya, Antalya, Adana, Aydın ve Bilecik izliyor.

BURSA VE İLÇELERİNDE SANDIKLAR ŞU OKULLARDA YER ALIYOR:

"Nilüfer ilçesi: Görükle/Ali Durmaz Ortaokulu, Görükle/Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu, Karaman/Cavit Çağlar Ortaokulu, Minareliçavuş/Alara Ortaokulu,Üçevler/Abdurrahman Vardar İlkokulu, Yüzüncüyıl/Meral-Muammer Ağım Ortaokulu

Osmangazi ilçesi: Altınova/Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu, Bağlarbaşı/İnönü Ortaokulu, Demirtaş/Gevher Sönmez İlkokulu, Demirtaş/Üftade İmam Hatip Ortaokulu, Hürriyet/Bulgaristan Konsolosluğu, İstiklal/Şehit Bakımcı Onbaşı Tolga Taşdan İlkokulu, Ovakça/Tarık Şara Anadolu Lisesi, Yenibağlar/Ali Hadi Türkay İlkokulu, Yunuseli/Şahin Yılmaz İlkokulu

Yıldırım ilçesi: Duaçınarı/Mümin Gençoğlu 2 İlkokulu, Demetevler/Şehit Ufuk Bülent Yavuz İlkokulu, Ertuğrulgazi/Ali Rıza Bey İlkokulu, Millet/Mehmet Akif İnan İmam Hatip Lisesi, Yeşilyayla/Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunusemre/Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi

Kestel/Yenimahalle İlkokulu, İnegöl/Akhisar İlkokulu, Yenice/Perihan Coşkun İlkokulu, Orhangazi/Tuna İlkokulu, Mustafakemalpaşa/Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karacabey/Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu"

İstanbul ve ilçelerindeki sandıklar şu okullarda kurulacak:

"Adalar/Büyükada Kütüphanesi, Arnavutköy/Orfi Çetinkaya Ortaokulu, Haraççı/Mehmet Zeki Obdan İlkokulu, Avcılar/Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bağcılar/Güneşli Ortaokulu, Bahçelievler/Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Başakşehir/Prof.Dr. Ahad Andican Ortaokulu, Bayrampaşa/Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş/Bulgaristan Başkonsolosluğu, Beylikdüzü/İMKB Ortaokulu, Büyükçekmece/Serdar Adıgüzel Ortaokulu, Çatalca/Ferhatpaşa İlkokulu, Esenyurt/Nüzhet Usta İlkokulu, Örnek/Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu, Bayrampaşa/75. Yıl Yeşilpınar İlkokulu, Gaziosmanpaşa/Kadri Yörükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Keğıthane/Fındıklı İlkokulu, Kartal/Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu ve Hasanpaşa İlkokulu, Küçükçekmece/Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, Pendik/75.Yıl Mesut Yılmaz İlkokulu, Silivri/Ertuğrulgazi İlkokulu, Sultanbeyli/Şehit Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Sultangazi/Sultançiftliği İlkokulu, Zeytinburnu/Celalettin Gözüsulu İlkokulu"

İZMİR VE İLÇELERİNDEKİ SOYDAŞLAR ŞU OKULLARDA OY KULLANACAK:

"Aliağa/Atatürk İlkokulu, Bornova/Batıçim İlkokulu ve Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi, Buca/Şehit Ömer Sarı İlkokulu, Gaziemir/Adnan Menderes İlköğretim Okulu, Menderes Gazipaşa/Gazi İlkokulu, Görece/Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Urla/Esrar Koman Sümen Özel Eğutim Uygulama Okulu"

"HERKES SANDIĞA GİTSİN BİR OY BİR OYDUR"

Türkiye'deki Balkan dernekleri, Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı Türklerin oy kullanması için seferber oldu. Kayıt yaptırmayanların Pazar günü sandık başında dahi dilekçe doldurarak oy verebileceğini belirten BAL-GÖÇ BGF Federasyonu ve BRTK Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, "Bu pazar Bulgaristan'da hem bizlerin, hem çocuklarımızın, hem de oradaki kardeşlerimizin geleceği açısından çok önemli bir seçim var. Bulgaristan'da yaşadıkları süre içerisinde her zaman örnek bir Bulgaristan vatandaşı olan bu kardeşlerimiz maalesef tarihe kara leke olarak geçen asimilasyon sırasında bulundukları topraklardan kopartılarak zorunlu göçe maruz bırakıldılar. Bu yüzden gerek Bulgaristan'da gerekse yaşadıkları ülkelerde hiçbir baskı ve engel ile karşılaşmadan hür iradeleri ile seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Bizleri silahla asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar! Ekonomik açıdan asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar! Şimdi de siyasi yönden asimile etmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar! Biz yarısı orada, yarısı burada yaşayan, et ve tırnak gibiyiz. Hepimiz bir bütün halinde, bölünmeden hareket ederek, bu seçimlere katılımın sağlanmasını kendimize görev telakki etmeliyiz.

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Geçmişteki kırgınlıkları unutarak bütünleşmemiz ve tekrar eski günlerde olduğu gibi birliği sağlamamız gerekiyor.

Bir oy bir oydur, anlayışıyla hepimiz gayret ederek pazar günü katılımı en yüksek seviyeye taşımalıyız. Bu seçimlere katılınması son derece önem arz etmektedir. Bu sayede oradaki kardeşlerimizi, eskiden olduğu gibi bu seçimlerde de koalisyonun büyük ortağı olarak yönetime taşıyacak oy çoğunluğuna ulaşmalıyız. Yönetimlere ortak olabildiğimiz zaman sosyal haklar dahil birçok sorunlar çok daha kolay çözümlenebilecektir.

Bizler çok zahmetler çektik ama çok büyük işler de başardık. İnşallah el birliğiyle bunu da başaracağız. Ecdad yadigarı Bulgaristan'daki soydaşlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı oylarımızla destekleyelim" diye konuştu.

MUSTAFA KARADAYI KİMDİR

Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı (51), Sofya'daki Uluslararası Ekonomi Üniversitesi'nden mezun. Üniversite yıllarından beri siyasi faaliyetlerin içinde. 1998-2003 arasında partisinin gençlik kolları başkanlığını yaptı. Bir süre Bulgaristan Özelleştirme Ajansı'nda çalıştı. 2010 yılında partinin teşkilatlanmasından sorumlu genel sekreteri oldu. 2013'te de milletvekili seçildi. 2016'da ise partinin genel başkanı oldu.

(İHA)