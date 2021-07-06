Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı

Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bulgaristan Milletvekili seçimlerinin, Türkiye'de ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar için büyük önem arz ettiğini belirten Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Veli Öztürk, "Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek, bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın...

Bulgaristan Milletvekili seçimlerinin, Türkiye'de ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar için büyük önem arz ettiğini belirten Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Veli Öztürk, "Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek, bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Bir oy bile çok önemli. Pazar günü seçimlerde sandık sayısı arttırıldı. Her türlü imkanlar seferber edildi. Vatandaşlarımızı oy kullanmaya bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de ikamet eden en az 350 bin oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaşın bulunduğunu, BAL-GÖÇ'ün girişimleri sonucu, Türkiye geneli için sınırlanan oy kullanma sandık sayısının 35'den, bu seçimlerde 112'ye çıkarıldığını belirten BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, "11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'den güçlü bir desteğin çıkması için tüm çifte vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımızın vereceği karar, Bulgaristan için yeni bir dönüm noktası olacak. Her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı kapsamında oyunu kullanmasının iki ülke arası ve bölge barışına katkı sağlayacağına, iki ülke arasında var olan dostane ilişkilerin daha da gelişeceğine, en önemlisi de Türkiye ile Bulgaristan arasında kapsamlı bir Sağlık ve Sosyal Güvenlik anlaşması imzalanmasına vesile olacaktır. Bulgarca (Kiril alfabesi ile) okuma yazma bilen öğretmen ve aydınlar, seçmen listelerinde kayıtlı olmayan vatandaşların doldurması gerekli beyannameleri (deklaratsiya) sandık başına gitmeden önce doldurmaları için yardımcı olmalıdır. Beyannamenin seçim gününden önce doldurulması yığılmalara sebebiyet verilmemesi açısından son derece önemlidir. Sadece imza kısmının okulda sandık komisyon üyeleri önünde atılması gerekmektedir" dedi.

300'den fazla seçime katılım başvurusu bulunan veya son seçimlerde 300'den fazla seçmenin oy kullandığı noktalarda oylama makinesi şartı getirildiğini de belirten Veli Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İlk kez yapılacak makineyle oylama bazı riskleri de beraberinde getiriyor. 60 yaş üstü kişilerin makine ile oy kullanması uzun sürebilir, teknik sorunlar da çıkabilir. Oy kullanma kartını makinenin kart haznesine konmasıyla ekranda oy pusulası görüntülenecek. Seçmen oradan istediği partiyi işaretleyip, oy kullanma tuşuna basacak. Makine oy kullanma fişi verecek, onu oy kullanma sandığına bırakıp, oy kullanma kartını da seçim kurulu görevlilerine iade etmemiz gerekiyor. Tüm zorluklara rağmen, hiçbir oylama yöntemi seçmenlerin oy kullanma hakkını kullanmaktan vazgeçirmemeli." - BURSA

Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı
Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı
Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2)
Metropoll'den gündeme damga vuracak 'Z kuşağı' anketi: 'Kararsız', 'protesto oy' ve 'cevap yok' şıkkına yüklendiler
Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler
Gazeteci Çetiner Çetin, ABD ile yaşanan 'çuval' skandalının perde arkasını anlattı
Gazeteci Çetiner Çetin, ABD ile yaşanan "çuval" skandalının perde arkasını anlattı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Selim
Spor Salih Uçan Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:48:15. #1.15#

title